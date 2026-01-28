Estados Unidos nuevamente se prepara para enfrentar un intenso evento climático en medio de este duro invierno. Ahora se trata de un ciclón bomba, que llegaría este fin de semana a la costa este del país norteamericano. De alcanzar territorio estadounidense con suficiente intensidad, podría dejar destrucción a su paso. Por el momento se desconocen su trayectoria exacta e intensidad, así como los fenómenos atmosféricos que traerá consigo (lluvias, nieve, aguanieve, vientos, etc.), aunque los pronósticos coinciden en que se formará una tormenta frente a la costa de las Carolinas la madrugada del sábado 31 de enero y luego se intensificaría rápidamente. Debido a la preocupación que ha generado, a continuación te explicamos en qué se diferencia este evento meteorológico de la megatormental invernal Fern, registrada hace solo unos días.

Antes de detallarte las diferencias entre estos eventos meteorológicos, te contamos cuáles son los tres posibles escenarios del ciclón bomba en caso llegue a suelo estadounidense, según CNN:

Tormenta costera que provocará la erosión de las playas e inundaciones, por lo que se limitará las zonas desde Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, hasta Cabo Cod, en Massachusetts. Mientras se convierte en una bomba ciclónica avanzará hacia el noreste, siendo las Carolinas y el sur de Virginia las más afectadas con intensas nevadas y vientos fuertes. Nevada generalizada y vientos desde las Carolinas orientales hasta el corredor de la I-95. Aquí, la tormenta se mantendrá cerca de la costa, mientras se intensifica rápidamente. Este escenario pronostica fuertes nevadas y vientos, amenazando con inundaciones costeras y erosión de playas. Que no pase nada, aunque es menos probable. No ocurriría ningún contratiempo porque la tormenta se desplazará directamente hacia el mar tras formarse más lejos de la costa de las Carolinas.

Tormenta tras tormenta: por qué el posible ciclón bomba no será igual que la megatormenta invernal Fern (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio utilizando la IA de Perplexity)

CICLÓN BOMBA VS. MEGATORMENTA INVERNAL FERN

Averigua en qué se diferencia el ciclón bomba de la megatormenta invernal Fern:

DEFINICIÓN

Ciclón bomba. Es una tormenta que se intensifica velozmente, lo que puede provocar impactos más graves que los que produciría una tormenta normal. La denominación “ciclón bomba” proviene del término meteorológico “bombogénesis”, que se refiere a la presión central de un sistema de baja presión que cae al menos 24 milibares en 24 horas, provocando vientos muy fuertes, lluvias o nevadas intensas y oleaje peligroso.

Es una tormenta que se intensifica velozmente, lo que puede provocar impactos más graves que los que produciría una tormenta normal. La denominación “ciclón bomba” proviene del término meteorológico “bombogénesis”, que se refiere a la presión central de un sistema de baja presión que cae al menos 24 milibares en 24 horas, provocando vientos muy fuertes, lluvias o nevadas intensas y oleaje peligroso. Megatormenat invernal Fern. Según el NWS, es un sistema meteorológico capaz de producir condiciones severas durante el invierno, como acumulaciones significativas de nieve, formación de hielo sobre superficies y vientos fuertes que reducen drásticamente la visibilidad.

NATURALEZA DEL FENÓMENO

Ciclón bomba. “En el noreste, se produce cuando hay un gran gradiente de temperatura, generalmente entre una masa de aire continental fría y temperaturas cálidas de la superficie del mar en el Atlántico. Por encima de ese contraste de temperatura, una poderosa y cada vez más intensa perturbación de la corriente en chorro obliga al aire a elevarse, iniciando el proceso de bombogénesis”, publica The Weather Channel.

“En el noreste, se produce cuando hay un gran gradiente de temperatura, generalmente entre una masa de aire continental fría y temperaturas cálidas de la superficie del mar en el Atlántico. Por encima de ese contraste de temperatura, una poderosa y cada vez más intensa perturbación de la corriente en chorro obliga al aire a elevarse, iniciando el proceso de bombogénesis”, publica The Weather Channel. Megatormenat invernal Fern. La clave está en la interacción de masas de aire. Cuando aire cálido y húmedo choca con aire frío cercano a la superficie, el tipo de precipitación puede cambiar en minutos: lluvia que se congela al tocar el suelo, nieve que se vuelve más intensa o vientos que se fortalecen de forma repentina. Estas transiciones rápidas son las que hacen que una situación aparentemente manejable se vuelva peligrosa en muy poco tiempo.

¿CÓMO SE PRESENTA?

Ciclón bomba. Con vientos que superan las 50 mph (millas por hora), especialmente en campo abierto y cerca de las costas, los cuales suelen estar acompañados de relámpagos. Los rayos pueden derribar árboles y cortar el suministro eléctrico. Asimismo, aumento de lluvias y nevadas drásticamente, además de provocar inundaciones.

Con vientos que superan las 50 mph (millas por hora), especialmente en campo abierto y cerca de las costas, los cuales suelen estar acompañados de relámpagos. Los rayos pueden derribar árboles y cortar el suministro eléctrico. Asimismo, aumento de lluvias y nevadas drásticamente, además de provocar inundaciones. Megatormenta invernal Fern. Combinación de fuertes nevadas en amplias zonas con una peligrosa tormenta de hielo en el sur, provocando caída de árboles y líneas eléctricas, que dejó sin luz a millones de personas. Asimismo, descenso de temperaturas que durante varios días estuvo bajo cero.

IMPACTOS TÍPICOS

Megatormenta invernal Fern. Se caracterizó por frío extremo prolongado, nieve extensa, hielo y grandes interrupciones en carreteras y aeropuertos, además de haber dejado decenas de fallecidos y millones de personas afectadas.

Se caracterizó por frío extremo prolongado, nieve extensa, hielo y grandes interrupciones en carreteras y aeropuertos, además de haber dejado decenas de fallecidos y millones de personas afectadas. Ciclón bomba. Si se forma después de Fern, puede generar efectos similares, pero a menudo más amplios e intensos en poco tiempo con vientos huracanados o casi, marejadas, inundaciones costeras y nevadas muy rápidas.

❄️ Winter Storm Likely This Weekend ❄️



Confidence has increased, particularly across the Carolinas and southern Virginia, for impactful snowfall beginning as early as Friday night. More uncertainty remains for areas north along the East Coast. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/KT1UiNH6Dy — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 28, 2026

