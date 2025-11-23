En este último tramo del año, distintos residentes de California realizarán viajes por carretera para reunirse en familia y así celebrar distintas festividades, tales como el Día de Acción de Gracias y Navidad. Sin embargo, han manifestado su temor ante los operativos migratorios que realizan los agentes de inmigración, ya que, inesperadamente, se podrían hacer presentes en las autopistas.

Por esa razón, estos ciudadanos les preocupa ser arrestados y no disfrutar de esas importantes fechas. Ante ello, Bethania María, abogada especializada en inmigración, explicó cómo funcionan estos operativos y qué hacer en caso si los uniformados te detienen en una parada de tráfico.

Según sus palabras, toda frontera de Estados Unidos, incluyendo fronteras con Canadá y México, así como las costas este y oeste, tienen una zona de 100 millas hacia el interior del país que suele ser vigilada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

California está dentro de la zona de 100 millas desde cualquier frontera o costa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Ahora, la letrada especificó que California se encuentra dentro de esta zona, permitiendo que los agentes federales puedan intervenir cualquier vehículo y así realizar preguntas básicas sobre el estatus migratorio de la persona.

Para Bethania María, esto no debe generar preocupación entre los conductores que transitarán por dicha área, ya que estos agentes no pueden realizar una detención, a menos que cuenten con una causa justa.

Con motivo de Día de Acción de Gracias y Navidad, miles de familias estadounidenses realizarán viajes por carreteras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué hacer si soy detenido por agentes federales en una carretera en California

En caso de una detención por agentes de inmigración en una carretera de este estado, la abogada aconsejó que la persona debe presentar una identificación válida disponible, abstenerse a brindar información adicional y consultar a los oficiales si tiene permiso para retirarse.

Respecto a migrantes indocumentados, María recomendó que no realicen viajes en vehículos durante estas fechas festivas, ya que esto los expone a ser arrestados y puestos bajo custodia federal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!