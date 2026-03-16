La ciudad de Los Ángeles está registrando elevadas temperaturas que ha causado alerta entre los servicios de meteorología, pero eso no sería lo único; el intenso calor que está azotando el área ha elevado el uso del suministro eléctrico, generando una preocupación por posibles interrupciones de este importante servicio. Debes saber que, de ocurrir posibles apagones, afectará notoriamente a los habitantes; por esa razón, es crucial que estés informado para que sepas cómo actuar correctamente en un eventual corte masivo eléctrico. En esta nota, te brindaré todos los detalles completos.

Los meteorólogos advirtieron que esta ciudad perteneciente a California enfrentará un “extremo calor” en los próximos días, ya que las temperaturas alcanzarían digitales poco usuales en la temporada. Se espera que los termómetros superen los 100 °F.

Ante esta complicado panorama, los residentes recurrirán al uso de calefacciones para amortiguar en gran parte este sofocante calor; sin embargo, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles lo consideró un alerta, ya que el consumo de energía se incrementará exponencialmente.

Entonces, el uso excesivo y prolongado de la energía eléctrica podría derivar a un colapso generalizado de este servicio, lo que provocaría interrupciones en el suministro y dejaría a miles de residentes afectados por “apagones”.

En caso sucede esta escenario, existen diversos recursos para obtener una solución a la brevedad posible, los cuales te los compartiré a continuación.

El calor extremo ocasionará que miles de familias recurran al aire acondicionado; eso significa un aumento considerable de energía eléctrica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo actuar ante un apagón eléctrico en Los Ángeles a causa del extremo calor

En caso exista una irrupción del suministro eléctrico en tu hogar, tienes la opción de informar sobre este incidente a través del portal Los Angeles Department of Water & Power o comunicándote a la línea telefónica 1-800-342-5397.

En caso seas un usuario de DWP, tienes la posibilidad de suscribirte a un sistema de notificaciones para recibir alertas de cortes de energía . Este servicio te brindará actualizaciones en tiempo real mediante mensajes de texto o correos electrónicos.

En caso hayas realizado una de las acciones que te mencioné anteriormente, es importante que sigas otros pasos clave. Como primer paso, mantén cerrado tu refrigerador o congelador con el objetivo de que tus alimentos logren conservarse el máximo tiempo posible.

Miles de familias de Los Ángeles resultarían gravemente afectadas ante este posible corte masivo de energía eléctrica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es necesario que bebas mucha agua incluso si no sientes sed; usa ropa ligera y reduce considerablemente cualquier actividad física. También es necesario que tomes duchas o baños frescos, y usa paños húmedos en cuello, axilas y muñecas.

Si el suministro eléctrico no ha sido restaurado en su hogar y el calor resulta insoportable, es fundamental que te traslades a uno de los centros de refrigeración disponible que la ciudad de Los Ángeles ha puesto en marcha ante este panorama crítico.

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