El cambio climático ha provocado una amenaza inminente sobre California , ya que se está registrando el incremento del nivel del mar y proyecta escenarios críticos en el futuro. En ese contexto, distintas áreas de esta región están en riesgo de registrar inundaciones. A continuación, te detallaré cuáles son esas ciudades.

La alerta se originó ante el mapa de proyección de la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) , revelando que, si el nivel del mar aumenta 10 pies (3 metros), la costa de California estaría en serios peligros.

Esto significaría que un tercio de las ciudades costeras quedarían completamente inhabitables por las grandes acumulaciones de agua, así lo indicó Derek Loftis, profesor del Centro de Gestión de Recursos Costeros del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, a Newsweek.

La alarmante situación puede ocurrir por la combinación de estos tres factores: aumento de las temperaturas globales a causa de los gases de efecto invernadero, aumento del volumen del mar por descongelamiento de glaciares, y los casquetes polares.

Esta advertencia de la NOAA ha generado alerta entre los residentes de California. (Crédito: Apu GOMES / AFP)

Qué zonas de California serían afectadas por estas posibles inundaciones

De acuerdo al mapa de la NOA, aquellas zonas que quedarían parcialmente sumergidas serían las ciudades costeras de este estado, incluyendo Crescent City, Trinidad, San Francisco, Oakland, Long Beach, Seal Beach, Huntington Beach, Newport Beach y San Diego.

Además, las principales reservas de vida silvestre y las comunidades vecinas de esta región, como Bayside y Bracut, están expuestos a este peligro, pero no sería el único estado que quedaría sumergido, ya que Florida también está en el radar.

De incrementarse el nivel del mar, ocasionaría que se desborde y genere inundaciones en las ciudades costeras de California. (Crédito: Josh Edelson / AFP) / JOSH EDELSON / AFP

Cuál es la última inundación más destacada en California

Según Fox Weather , entre finales del 2022 e inicios del 2023 se registró una cadena de potentes ríos atmosféricos que trajo consigo lluvias intensas, crecidas de ríos y deslizamientos en la costa central, el Valle de Salinas, el Valle Central y zonas montañosas.

