Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta ante la llegada de una potente tormenta que puede causar estragos en la costa noreste de los Estados Unidos. Se esperan distintas condiciones climáticas que no serán nada favorables para los residentes de esta área en específica. Para conocer qué zonas resultarán afectados y otros detalles sumamente importantes, te invito a leer este artículo informativo.

MIRA TAMBIÉN Estados Unidos: julio fue el mes más caluroso de su historia

Según un reciente pronóstico compartido por Fox Weather , este sistema de baja presión se está intensificando con rapidez frente a la costa de Nueva Inglaterra, el cual posiblemente puede transformarse en un fenómeno denominado “bombogénesis”.

Éste se produce cuando la presión central de un ciclón de altitud media desciende, al menos, 24 milibares en un máximo de 24 horas. Entonces, esta caída rápida permite que esta tormenta pueda fortalecerse en tiempo récord.

No se descarta el paso de un frente frío que pondrá fin a la ola de calor en la región mencionada. Por lo tanto, es posible que, en cuestión de días, se comience a registrar un clima gélido propia de la estación de otoño.

Los meteorólogos de Fox Weather alertaron la posibilidad de que esta tormenta se transforme en un "bombogénesis". (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué se espera en la región noreste de EE. UU. con la presencia de esta tormenta

Aunque se estima que la tormenta se intensificará en mar abierto, de todos modos impactará en ciertas áreas y zonas costeras de la región noreste. En esa línea, se esperan fuertes vientos y la posibilidad de nevadas en sitios de mayor latitud.

Entonces, quienes viven cerca de la costa en ciudades como Boston, Binghamton y Nueva York podrían experimentar fuertes vientos con ráfagas superiores a los 64 kilómetros por hora.

Distintas ciudades situadas en Nueva Inglaterra pueden experimentar fuertes vientos durante esta semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ahora, el avance de una masa de aire frío sobre este sistema de baja presión traerá lluvias en zonas más elevadas del norte de Nueva Inglaterra, las cuales se pueden convertir en nevadas a lo largo de las montañas Verdes y Blancas.

En ese sentido, se anticipan acumulaciones de entre 2,5 y 7,5 centímetros de nieve en áreas como los Adirondacks, el norte de Maine y el norte de Nueva Inglaterra.