Para este cierre de semana, Chicago ha presentado un clima cálido, permitiendo a sus habitantes tomarse un respiro ante el ambiente gélido a causa de la tormenta invernal Gianna. A pesar de este ambiente agradable, los expertos en meteorología alertaron sobre la posibilidad de nieve en la ‘Ciudad de los Vientos’. En caso residas en esta área, es importante que estés precavido y así evites cualquier imprevisto. En los siguientes párrafos, te indicaré hasta qué fecha se registraría ligeras nevadas en esta principal zona de Illinois.

Según el reporte meteorológico compartido por NBC Chicago , en la madrugada de este domingo 1 de febrero la ciudad presentó un clima frío, a pesar de que los termómetros se situaron entre 50 y 59 °F. Además, se reportó la presencia de hielo en algunas carreteras y superficies.

Pese a este mal tiempo inicial, el sol se hizo presente en gran parte de la mañana; sin embargo, las nubes comenzaron a acumularse en horas de la tarde. En dicho momento del día, los valores térmicos estuvieron cerca a los 20 °F.

En horas de la tarde de este domingo 1 de enero, Chicago presentó un panorama soleado. (Crédito: Kiichiro Sato / AP) / Kiichiro Sato

Posible aparición de nieve en Chicago

Conforme avance la noche en Chicago, el equipo de tormentas del medio citado añadió que un sistema de clippers se traslade por gran parte del Medio Oeste. Su paso permite la gran posibilidad de ligeras nevadas en la ciudad.

Afortunadamente, no se anticipa la presencia de acumulaciones de nieve que alcancen grandes magnitudes, ya que se esperan pocas décimas de pulgada. La precipitación podría durar hasta la madrugada del lunes 2 de febrero.

Estas posibles precipitaciones de nieve culminarían en la madrugada de este lunes 2 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para el inicio de la nueva semana, el área presentará un cielo despejado en horas de la tarde. Se prevé que los valores térmicos oscilen entre los 20 y 30 °F, según lo señalado en el reporte meteorológico del medio citado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí