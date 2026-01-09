La llegada de una serie de ríos atmosféricos pone en máxima alerta a diversas regiones de los Estados Unidos durante este fin de semana. La presencia de este fenómeno meteorológico, capaz de transformar enormes cantidades de humedad, traerá intensas lluvias y el latente peligro de riesgo de avalanchas. De acuerdo con los pronósticos de AccuWeather este patrón climático, conocido como Pineapple Express, está generando “nuevas preocupaciones por inundaciones”, obligando a los residentes de las áreas afectadas que tomen sus precauciones con el propósito de no resultar afectados. Por esa razón, es necesario que sepas qué estados enfrentarán estas condiciones severas.

La presencia de ríos atmosféricos en este país ha generado graves consecuencias en ciertas zonas. Por ejemplo, California y Washington han sido duramente golpeados con inundaciones a causa de este fenómeno .

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los ríos atmosféricos son “regiones largas y estrechas en la atmósfera, como ríos en el cielo, que transportan la mayor parte de vapor de agua fuera de los trópicos”. Entonces, cuando tocan tierra, liberan este vapor de agua en forma de nieve o lluvia a grandes cantidades.

A fines del 2025, California registró inundaciones severas en zonas puntuales, a causa de ríos atmosféricas. (Crédito: JOSH EDELSON / AFP)

Los estados que resultarán afectados por los ríos atmosféricos este fin de semana

Según los expertos en meteorología, los estados que resultaron afectados con estas condiciones climáticas son Washington, el sureste de Alaska y Columbia Británica. Las precipitaciones aparecerían desde este sábado 10 de enero hasta inicios de la próxima semana.

Una de las áreas que se esperan lluvias intensas en dicho periodo de tiempo será la isla de Vancouver, situado en la Columbia Británica. Esta zona podría registrar entre 10 a 20 centímetros de lluvias, ocasionando crecidas en arroyos pequeños y ríos costeros cortos.

En la franja sureste de Alaska, se prevé una combinación de lluvias, vientos fuertes y nieve, con posibles precipitaciones entre 2,5 a 7,6 centímetros para la noche de este viernes 9 de enero.

Las precipitaciones en las zonas de mediana altitud en el estado de Washington ocasionarían riesgos de avalanchas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

AccuWeather señala que los niveles de nieve en el estado de Washington permanecerán por encima de los pasos de montaña. Esto provocará que la lluvia caiga directamente sobre la nieve ya acumulada en zonas de mediana altura.

La acumulación de peso incrementa la probabilidad de que ocurran avalanchas en las laderas. Paralelamente, en las zonas más bajas de la región, las precipitaciones constantes ocasionarían deslizamientos de tierra y flujos de escombros para las comunidades cercanas.

