El feriado largo por el Memorial Day 2026 ha llegado a Estados Unidos y millones de ciudadanos querrán disfrutar de estas fechas para relajarse completamente. Si bien ciertos puntos del país son buenos destinos, caso contrario ocurre en las playas de Florida. Recientemente, se advirtió que ciertas zonas costeras están registrando sargazo y corrientes de resaca, lo que pondría en riesgo a bañistas. Para que sepas más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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De acuerdo a la información emitida por Telemundo 51 , distintas playas situadas en los condados de Miami-Dade y Broward están cubiertas de sargazo durante estos días del fin de semana.

El sargazo es un grupo de algas marrones que cumplen funciones de alimentación, refugio y áreas de reproducción para muchos animales marinos , tales como tortugas, cangrejos, camarones, pescados y aves marinas, así lo explica la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) .

Es importante resaltar que los científicos han emitido una alerta, señalando que la temporada de sargazo del presente año sería una de las más críticas de la historia.

Su llegada anticipada se debe al calentamiento marino y a la sobreabundancia de nutrientes en el Atlántico, un fenómeno que no solo modifica el paisaje costero de Florida, sino que también produce un mal olor durante su proceso de degradación, la cual puede resultar desagradable a los bañistas.

A pesar de que cierta parte de la población considera que el panorama mejorará al tratarse de un proceso natural, los reportes oficiales alertan que las repercusiones reales pueden ser más “peligrosas” .

El sargazo genera un mal aspecto visual en las playas y también presenta un olor desagradable. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Corrientes de resaca en playas de Florida representan un peligro

El sargazo no sería el único inconveniente que se registrará en las playas de Florida, pues las autoridades locales emitieron también una alerta máxima de corrientes de resaca que pondría en riesgo la vida de decenas de bañistas.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) , las corrientes de resaca son fuertes flujos de agua canalizados que se desplazan desde la orilla hacia el mar abierto, extendiéndose desde la franja costera y cruzando el área donde rompen las olas hasta superarla.

Los salvavidas recomiendan a los bañistas que deben tener en cuenta las alertas señaladas en las playas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Debido a la fuerza que presentan, los bañistas pueden ser arrastrados a mar adentro en cuestión de tiempo . Entonces, si una persona no cuenta con la experiencia suficiente, puede ahogarse rápidamente o necesitar la ayuda de un salvavidas.

Ante este riesgo, los expertos recomiendan a los visitantes que ingresen a las playas de Florida que tomen sus precauciones y acatar cualquier alerta, ya que así obtendrán una mejor experiencia.

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