Recientemente, las autoridades de California y especialistas en el cuidado de animales alertaron sobre el avistamiento de serpientes de cascabel; estos reptiles sí pueden representar un riesgo en caso la persona no sepa cómo actuar o intente retirarlo de su vivienda por su propia cuenta. En caso estés residiendo en este estado, estás expuesto a toparte con este animal silvestre; por esa razón, en esta nota te revelaré los pasos precisos para que te protejas correctamente.

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Debes saber que la frecuencia de encuentros entre serpientes de cascabel y personas aumenta considerablemente durante las estaciones de primavera y verano en el hemisferio norte. Si bien los expertos señalan que este reptil no suele ser agresivo, puede ser letal si considera que está en riesgo.

Según reportó Los Angeles Times , dos personas perdieron la vida el pasado mes de marzo en el sur de California a causa de mordeduras: una mujer de 46 años, residente del condado de Ventura, y un hombre de 25 años, del condado de Orange .

Los Parques Regionales del Condado de Sonoma señalaron que, habitualmente, las serpientes de cascabel suelen arrastrarse por zonas de mucha vegetación. Entonces, si cuentas con algún jardín, podrías toparte con este animal.

Aunque no se le considera peligrosa, suele atacar en caso sienta que está en riesgo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo actuar ante la presencia de una serpiente de cascabel

En caso te cruces con esta serpiente, las autoridades estatales aconsejan que mantengas una distancia sin darle la espalda; retírate con calma. Si tienes familia, es importante que des aviso para que también tomen sus precauciones.

Acto seguido, contáctate con el servicio local de Animal Control, al departamento de policía especializado en fauna o un servicio privado de California , ya que cuentan con personal especializado para capturar a este reptil.

Por ninguna razón intentes capturarla con tus manos o uses un objeto para espantarla; esta serpiente al sentirse acorralada se volverá defensiva y podría atacarte, lo cual podría generarte un daño letal.

Lo importante es que mantengas la calma y te alejes cuidadosamente si visualizas esta serpiente en tu hogar. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué hacer si me muerde una serpiente de cascabel

Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California , es necesario seguir estas serie de pasos en caso recibas un ataque de este reptil:

Mantén la calma; si tienes relojes anillos o zapatos puestos, trata de retirarlos.

Contáctate con emergencia o traslada a la víctima hacia un centro médico más cercano.

Cubre la herida con una venda limpia.

No apliques un torniquete.

No coloques hielo en la zona de la mordedura.

No cortes la herida.

No utilices la boca para que succiones el veneno.

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