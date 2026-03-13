Una alerta de retiro urgente fue emitida en Estados Unidos para un tratamiento capilar muy popular vendido en línea. Las autoridades advirtieron que el producto podría representar un riesgo de intoxicación grave o incluso muerte, especialmente si es ingerido por niños pequeños. El aviso afecta a casi 30.000 botellas de Tomum Hair Regrowth Treatment, un suero para estimular el crecimiento del cabello que se vendía a través de Amazon. El retiro fue anunciado por la U.S. Consumer Product Safety Commission luego de detectar problemas con el tipo de envase utilizado.

“El suero capilar contiene minoxidil, que debe estar en envases resistentes a la apertura por parte de niños, tal como exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos”, indicó un portavoz en el aviso de retiro.

“Las botellas del suero capilar no son resistentes a los niños, lo que representa un riesgo de lesiones graves o muerte por envenenamiento si el contenido es ingerido por niños pequeños”.

Debido a que contiene minoxidil, podría causar intoxicación grave si es ingerido accidentalmente. (Foto: CSPC)

El minoxidil es un ingrediente común en tratamientos contra la calvicie masculina y femenina y normalmente se aplica directamente sobre el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello; sin embargo, puede resultar peligroso si se ingiere.

Los productos incluidos en el retiro se vendían en botellas de spray plateadas de 100 ml, con una etiqueta azul alrededor del envase y una tapa negra. En total, alrededor de 27.400 unidades fueron comercializadas en Amazon entre marzo y septiembre de 2025 por un precio cercano a los 20 dólares.

Aunque no se han reportado incidentes, las autoridades recomiendan mantener el producto fuera del alcance de los menores y contactar al fabricante para un reemplazo. (Foto: CSPC)

Aunque hasta el momento no se han reportado incidentes, las autoridades recomiendan a los padres mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.

Los compradores deben contactar al fabricante con sede en China, Belleka, para solicitar un reemplazo gratuito y desechar la botella afectada enviando una fotografía como prueba.

Por qué la CSPC retira un producto del mercado

La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) retira productos del mercado cuando detecta que pueden representar un peligro para los consumidores. Esto puede incluir riesgos de incendio, quemaduras, explosiones, intoxicaciones, caídas, asfixia u otros accidentes que podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

Otra razón común para un retiro es que el producto no cumple con las normas federales de seguridad. Por ejemplo, algunos artículos pueden contener sustancias peligrosas como plomo, tener piezas pequeñas que representen riesgo de asfixia para niños o utilizar envases que no sean resistentes a la apertura infantil cuando contienen químicos peligrosos.

Cuando se identifica uno de estos riesgos, la CPSC trabaja con las empresas para emitir un “recall” o retiro del mercado, lo que obliga a detener las ventas y ofrecer soluciones a los consumidores, como reembolsos, reparaciones o reemplazos del producto. El objetivo es proteger la seguridad pública y prevenir accidentes o daños.

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