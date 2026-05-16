Una situación ambiental ha ocasionado alerta en California debido a la proliferación de ciertas especies de hongos que representan una amenaza para la salud de los habitantes. Estos organismos, que pueden confundirse fácilmente como algo comestible, puede ocasionar consecuencias mortales si se ingieren. Ante este escenario, es clave obtener más información sobre ellos como un acto de prevención. En esta nota, descubrirás las claves que te permitirán reconocer las señales de peligro.

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La alerta ha sido emitida por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) , al señalar que, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 11 de mayo de 2026, se ha registrado una rápida propagación de hongos silvestres venenosos, específicamente los Death Cap y Western Destroying Angel.

El Amanita Phalloides es una especie invasora que se destaca por su toxicidad, aunque un ser humano no puede distinguirlo con facilidad; suele aparecer bajo roble u otros árboles de hoja durante la temporada de lluvias y clima húmedo, tal como está ocurriendo en las áreas forestales del estado mencionado.

En el periodo señalado, estos hongos han tenido un impacto considerable en 12 condados de California. Según la agencia citada, se han contabilizado un total de 47 intoxicados y cuatro muertos a causa de estos organismos.

Debido a que su aspecto y sabor son muy similares a los de las especies comestibles, estos ejemplares representan una severo peligro para las personas que intenten comerlos; sus efectos llegan a ser mortales si no se brinda atención médica inmediata.

A causa de estos hongos venenosos, cuatro personas de California han perdido la vida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo identificar síntomas de intoxicación al ingerir hongos silvestres venenosos en California

Posiblemente, las personas ingieren estos hongos para saciar el hambre o por simple curiosidad, sin saber que se trata de una acción que pondría en riesgo sus vidas. La recomendación del CDPH es evitar su consumo; sin embargo, es necesario que tengas en cuenta qué síntomas podría registrar aquel individuo que optó por alimentarse de un Death Cap o Western Destroying Angel.

Cuando una persona come un hongo venenoso, podrá experimentar los síntomas después de 6 a 24 horas . En sus declaraciones a Noticias Telemundo , el doctor Ilan Shapiro señala que el afectado presentaría dolor de estómago, diarrea, vómitos y un malestar generalizado.

Eso sí, el CDPH complementa que los síntomas leves pueden intensificarse tras las primeras 24 horas, pues es altamente probable que se desarrolle un daño hepático severo o mortal entre el segundo o tercer día posteriores al consumo del hongo tóxico.

Los expertos recomiendan ingerir hongos que ofrecen en los supermercados del país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer si existe sospecha de envenenamiento con hongos en California

En ese caso, es necesario actuar con rapidez. Se recomienda acudir a un centro médico cercano a tu hogar o llamar a la Línea Directa de Control de Envenenamiento de California al 1-800-222-1222; la última opción te revelará los pasos a seguir en caso tú o un conocido haya comido estos hongos.

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