Recientemente, Texas está registrando tormentas eléctricas, lo que obliga a los residentes a tomar precauciones. Muchas personas consideran que situarse dentro el hogar es una medida efectiva para evitar los rayos, pero la realidad es distinta. Las autoridades estatales han lanzado una advertencia sobre cómo la electricidad puede infiltrarse en una vivienda. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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El aviso surge ante un extraño caso registrado en Cypress, una vecindad perteneciente al “Estado de la Estrella Solitaria”. Según información de Telemundo Houston , un rayo impactó sobre una vivienda y afectó considerablemente a un menor de edad.

Se precisa que este niño se encontraba usando su computadora antes de recibir la descarga eléctrica. Afortunadamente, no fue letal para el menor, quien sobrevivió al impacto y ya se encuentra bajo observación médica en un centro de salud.

Ante este caso, las autoridades no descartan que nuevamente se pueda repetir dicha situación mientras existan tormentas eléctricas en Texas. Por esa razón, es necesario tomar precaución.

La alerta surge ante el menor electrocutado en la vecindad de Cypress, en Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo protegerme de los rayos eléctricos si estoy adentro de mi casa

Aunque es aconsejable quedarse dentro del hogar ante la presencia de tormentas eléctricas, no significa que está a salvo totalmente. Por esa razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han emitido una serie de recomendaciones que es necesario cumplir:

Evita el agua: no debes ducharte, lavar platos ni tener otro tipo de contacto con agua durante una tormenta eléctrica. La electricidad del rayo puede conducirse por las cañerías.

no debes ducharte, lavar platos ni tener otro tipo de contacto con agua durante una tormenta eléctrica. La electricidad del rayo puede conducirse por las cañerías. Evita los equipos electrónicos: no uses la computadora, consolas de videojuegos, la lavadora u otro tipo de electrodoméstico que conectado a un enchufe eléctrico.

no uses la computadora, consolas de videojuegos, la lavadora u otro tipo de electrodoméstico que conectado a un enchufe eléctrico. Evita los móviles con cable: no es seguro usar teléfonos con cables conectados para que carguen.

no es seguro usar teléfonos con cables conectados para que carguen. No te acerques a ventanas o puertas: mantente alejado de estas zonas durante una tormenta eléctrica. La electricidad se puede conducir por cables o barras de metal.

Las autoridades señalan que estar dentro de una vivienda durante una tormenta eléctrica no garantiza seguridad total. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer si un rayo cae sobre una persona

De acuerdo al Departamento de Seguros de Texas (TDI, por sus siglas en inglés) , es necesario actuar con rapidez en esta situaciones. Lo ideal sería llamar al 911 y usar un desfibrilador automático, pero también se recomienda brindar primeros auxilios y movilizar a la víctima hacia un lugar seguro.

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