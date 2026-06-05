Gran preocupación ha generado la reaparición del gusano barrenador en Texas. Aunque esta larva de mosca —que deposita sus huevos en heridas abiertas u orificios del cuerpo y se alimenta de tejido vivo— afecta principalmente al ganado y a otros animales, existe inquietud sobre el riesgo que puede representar para las personas. En los últimos días, autoridades de salud y expertos en zoonosis han emitido comunicados y recomendaciones preventivas, lo que ha incrementado la atención mediática y las dudas del público. En esta nota te contamos cuál es el peligro real de este parásito.

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Las alarmas se encendieron tras el hallazgo del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el sur de Texas, marcando el primer registro en Estados Unidos en décadas. El descubrimiento se da mientras existen brotes activos en México y Centroamérica, informó el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

Ante la alerta, las autoridades estatales y los propios ganadores ya están tomando acciones para evitar la presencia del gusano barrenador. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALERTA SILENCIOSA: EL PELIGRO REAL DEL GUSANO BARRENADOR PARA LOS HUMANOS

El riesgo que representa el gusano barrenador en humanos existe, pero por ahora se considera bajo, especialmente para la población general en Texas, ya que tiene mayor impacto en el ganado y los animales de sangre caliente.

“Cuando las larvas de la mosca NWS (gusanos) se meten en la carne de un animal vivo, causan daños graves, a menudo mortales, al animal. El gusano puede infestar ganado, mascotas, animales salvajes, ocasionalmente aves y, en casos raros, a personas”, señaló el Departamento de Agricultura, de acuerdo con una publicación de la BBC en agosto de 2025 cuando las autoridades confirmaron el primer caso humano por gusano barrenador del Nuevo Mundo. Se trató de un paciente que regresó a EE.UU. desde El Salvador.

Por su parte, el doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud de AltaMed, precisó que este parásito se transmite cuando una mosca deposita sus huevos en una herida abierta o en ciertos orificios del cuerpo, donde las larvas comienzan a alimentarse del tejido. “Empieza a crear prácticamente una úlcera y no deja que se pueda crear esa costra; termina infectándose más”, dijo en diálogo con N+ Univision 45.

El especialista aclaró que el contagio entre personas no ocurre y el riesgo está ligado al contacto con animales infectados y la presencia de heridas sin cicatrizar.

Larvas del gusano barrenador pueden medir hasta 17 milímetros y devoran el tejido vivo rápidamente si no se trata a tiempo (Foto: USDA)

¿QUIÉNES SON MÁS VULNERABLES?

Aunque los casos en humanos son raros y el riesgo general para la salud pública es “muy bajo”, es importante mencionar qué personas serían más vulnerables al gusano barrenador:

Quienes tienen heridas abiertas (cortes, raspaduras, cirugías recientes) y están en áreas donde el parásito está presente.

Trabajan o pasan mucho tiempo con ganado u otros animales en zonas rurales (ganaderos, cazadores, personal de campo).

Tienen el sistema inmunitario debilitado o condiciones que generan llagas abiertas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS EN HUMANOS?

Aunque los síntomas en humanos llegan a pasar desapercibidos al inicio, hay señales de alerta: “Vamos a ver que nuestra herida no se está mejorando: huele, tiene un olor como de putrefacción”, explicó Shapiro. Asimismo, el enrojecimiento persistente y la falta de cicatrización son indicadores clave, por lo que se recomienda buscar atención médica.

Las recomendaciones clave son mantener todas las heridas limpias y cubiertas, usar repelente de insectos, ropa de manga larga y dormir en espacios cerrados o protegidos con mallas, sobre todo en zonas rurales o ganaderas. También se aconseja vigilar a mascotas y ganado, y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades de salud animal o a un médico en el caso de humanos.

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