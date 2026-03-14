El sur de California está a la espera de enfrentar un inicio de semana marcado por un ascenso inusual en los termómetros, lo que ha generado una alerta en las autoridades meteorológicas. Este episodio de calor intenso no solo traería días agobiantes, sino que también perjudicaría notoriamente a aquellos residentes vulnerables. Ante la inminente llegada de este panorama climático, es importante que sepas qué precauciones seguir. A continuación, conocerás los detalles completos del pronóstico para los próximos días.

Aunque este fin de semana las temperaturas en California han sido relativamente agradables, la próxima semana podría registrarse un número significativo de récords diarios de calor extremo, así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Este panorama no ha sido reciente; entre el jueves 12 y viernes 13 de marzo la región experimentó registros térmicos notablemente por encima del promedio estacional, lo que derivó en el establecimiento de múltiples récords de temperatura.

Por ejemplo, Palm Springs e Indio registraron 98 ° y 99 °F, respectivamente, mientras que en áreas como el Centro de Los Ángeles, Chula Vista y San Jacinto el termómetro alcanzó los 92 °F. Otras localidades presentaron registros más moderados, con 89 °F en UCLA, San Diego y Alpino.

El pasado viernes 13 de marzo, el centro de Los Ángeles registró una temperatura de 92 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué temperaturas registrará el sur de California en este nuevo inicio de semana

El NWS ha emitido una alerta este sábado por la mañana, calificando este fenómeno meteorológico que se aproxima como una ola de calor “bastante notable”. Este sistema de altas presiones afectará severamente a gran parte de la región.

A partir de este lunes 16 de marzo, se espera un incremento significativo en los termómetros alcanzando o incluso superando los 100 °F en diversas comunidades del interior. Las zonas con mayor riesgo incluyen los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

El NWS advierte que ciertos condados del sur de California podrían registrar valores térmicos superiores a los 100 °F la próxima semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo preocupante ocurrirá en algunas zonas de Inland Empire la próxima semana, ya que la agencia prevé que los valores térmicos alcanzaría los 106 °F.

El NWS advierte que se superarán diversos récords de temperatura diarios y probablemente mensuales, con un caso crítico en el centro de Los Ángeles donde se prevé que el termómetro alcance los 101 °F este martes 17 de marzo, superando la marca histórica de 99 °F registrada para el mes de marzo.

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