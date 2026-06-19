La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que viajaron al país azteca para advertirles sobre la venta de bebidas adulteradas en distintos establecimientos. Ante el riesgo que estas representan para la salud de los turistas extranjeros, difundió varias recomendaciones en pleno Mundial 2026 que te damos a conocer en esta nota. La representación diplomática destacó que, durante grandes eventos deportivos, aumenta el consumo de alcohol y la afluencia a bares, restaurantes y zonas turísticas, lo que puede facilitar la circulación de productos de origen dudoso.

LA ADVERTENCIA DE EE.UU. PARA SUS CIUDADANOS POR BEBIDAS ADULTERADAS EN MÉXICO

El pronunciamiento de la embajada estadounidense busca que los viajeros mantengan la cautela y tomen decisiones informadas sobre dónde y qué consumen, especialmente en destinos masivos y muy concurridos durante la Copa del Mundo, que en 2026 tiene tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México. En el caso de este último, la embajada pidió a sus ciudadanos que se encuentran en territorio mexicano ser más conscientes de los riesgos asociados a bebidas no reguladas o de procedencia desconocida y adoptar medidas de autoprotección mientras disfrutan de los partidos y actividades relacionadas con el Mundial.

“Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo”, se lee al comienzo de la alerta que lanzó en redes sociales.

Luego dio algunas recomendaciones para evitar consumir bebidas adulteradas en el país azteca:

No dejar bebidas desatendidas ni aceptarla de extraños.

Tomar precaución adicional después del anochecer, en especial en áreas del centro de una ciudad, y viaje en grupos.

Asimismo, reveló que varios ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos tanto en áreas turísticas como no turísticas; por ello pidió desplazarse en grupo.

La embajada subraya que varios ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos en áreas turísticas y no turísticas y aconseja viajar en grupo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CONSEJOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS SI VIAJAS A MÉXICO

En el sitio web Travel.State.Gov, del Departamento de Estado de EE.UU., también se dieron algunas recomendaciones a los estadounidenses que viajarán a México:

La posesión o importación de drogas, incluida la marihuana medicinal, es ilegal.

No introduzca cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo ni drogas ilegales en el país.

Introducir armas, incluyendo pistolas, municiones, espadas, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin los permisos emitidos por el gobierno mexicano es un delito grave.

Al acercarse a cualquier puesto de control, coopere. Evite cualquier comportamiento que parezca agresivo. Huir puede despertar sospechas y provocar violencia.

Los costos de la atención médica en México pueden ser más altos de lo esperado. La mayoría de los hospitales no dan de alta a los pacientes hasta que se haya pagado la factura completa.

Asimismo, alertó sobre los lugares que deberían ser evitados cuando se encuentren en territorio mexicano. El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene actualmente una alerta general de Nivel 2 para México, lo que significa “Extreme las precauciones” debido a riesgos relacionados con “terrorismo, delincuencia y secuestros”.

Dicha clasificación varía según el estado que un ciudadano extranjero pretenda visitar:

Nivel 1: Tome las precauciones habituales.

Tome las precauciones habituales. Nivel 2: Tenga mayor precaución.

Tenga mayor precaución. Nivel 3: Reconsidere el viaje.

Reconsidere el viaje. Nivel 4: No viajar.

¿Qué estados se encuentran cada nivel?

Nivel 1

En el nivel más bajo de alerta se encuentran dos estados mexicanos:

Campeche

Yucatán

Nivel 2

Los estados mexicanos donde se debe tener mayor precaución son:

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Nivel 3

Aquí están los estados que debes reconsiderar tu viaje:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4

Recomiendan evitar completamente los viajes por los riesgos asociados con la violencia del crimen organizado, secuestros y otros delitos graves:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

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