Una intensa ola de calor extremo en Nueva York está causando preocupación entre los expertos en meteorología debido al impacto que ocasionará durante los próximos días. Lo alarmante es que las altas temperaturas podrían golpear directamente el desarrollo de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 . ¿De cuál se trata? Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos; además, conocerás unas recomendaciones necesarias para que estés preparado ante esta advertencia.

TE PUEDE INTERESAR Alerta por ola de calor extremo en EE.UU.: las horas más peligrosas del 4 de julio para estar bajo el sol

Un artículo publicado por NBC Nueva York especificó que el área triestatal de Estados Unidos —incluyendo Nueva York— está bajo alerta de temperaturas que podrían alcanzar los 100 °F (38 °C) entre este jueves 2 y viernes 3 de julio.

“Los índices de calor de esta semana no solo serán peligrosos, sino mortales para las personas con una exposición prolongada o que realicen actividad física intensa”, se lee en la nota periodística del medio citado.

De cumplirse este pronóstico, alcanzaría los niveles históricos documentados en el Central Park durante julio de 2012. Lo preocupante es que este calor extremo también podría registrarse durante las celebraciones del Día de la Independencia de los EE. UU. y las jornadas siguientes.

Las altas temperaturas en Nueva York obligan a sus habitantes a tomar medidas extremas para sentirse frescos. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Un encuentro importante del Mundial 2026 en Nueva York resultaría perjudicado por calor extremo

Previo al inicio del Mundial 2026, los meteorólogos estadounidenses señalaron que la temporada de verano del país representaría un desafío para las selecciones participantes y los asistentes. Si bien faltan pocos días para que finalice este certamen, el riesgo de condiciones climáticas adversas aún sigue vigente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya realizó una advertencia al respecto, señalando que las altas temperaturas en EE. UU. podrían perjudicar el rendimiento de los futbolistas participantes y de la hinchada que asistirá a los encuentros restantes.

Es así que precisó que la final de este torneo de selecciones —pactada para el 19 de julio— podría verse afectada. Es importante precisar que este encuentro se desarrollará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) .

Climate Central precisa que, si las temperaturas superan los 82 °F, esto puede afectar el rendimiento de los futbolistas en el terreno de juego. Por su parte, los asistentes que no están acostumbrados a dichos registros térmicos también están bajo riesgo.

El MetLife Stadium albergará la final de la Copa del Mundo 2026 este 19 de julio. (Crédito: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP) / LOKMAN VURAL ELIBOL

Cómo no resultar afectado ante las altas temperaturas que se registrarán en Nueva York durante el Mundial 2026

Tomar suficiente líquido cada día (agua, jugos, entre otros).

De no contar con aire acondicionado o ventilador, mantén tus cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas por las noches.

No mantengas encerrados a niños, adultos mayores o mascotas en un automóvil.

Evita el sol por tiempos prolongados.

Usa ropa de algodón o telas naturales; no vistas con prendas de fibra sintética o colores oscuros.

No te ejercites al aire libre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!