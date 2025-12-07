El frío extremo ha llegado a Estados Unidos y está ocasionando alerta en distintos estados de este país. Uno de ellos es Alaska, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta al indicar que miles de sus ciudadanos están expuestos a sufrir congelación e hipotermia . En caso resides en esta área, te precisaré en qué fecha y zona específica se presenciará un descenso extremo de temperatura.

Los meteorólogos pertenecientes a esta agencia resaltaron que en esta zona específica del mencionado estado podría experimentar temperaturas de hasta -40°F, lo que significa que sus residentes deberán tomar serias precauciones.

Es más, el pronóstico avisa que las ráfagas de viento alcanzarían una velocidad de hasta 96 kilómetros por hora, ocasionando que estas personas presenten síntomas de congelación y/o hipotermia.

Los residentes de esta área de Alaska podrían sufrir de congelación e hipotermia. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuándo y dónde habrá frío extremo en Alaska

Según el reporte emitido por el NWS, las personas que habitan en la región que rodea la autopista Klondike, una carretera estatal situada en el estado de Alaska, podrían experimentar estas sensaciones térmicas extremadamente frías.

El aviso de temperaturas bajas iniciaría este domingo a las 3:00 p.m. (hora local) y terminaría el lunes 8 de diciembre a la misma hora. Sin embargo, se prevé que existan peligros máximos hasta el martes 9 de diciembre en horas de la tarde.

Esto se trata de un alto riesgo para los ciudadanos de Alaska, ya que el frío extremo ocasionaría que pierdan la vida. En un estudio de JAMA Network publicado en 2024, las tasas mortalidad relacionadas con esta condición climática se han duplicado entre 1999 y 2022, siendo los más afectados personas sin hogar, de tercera edad y que no cuentan con calefacción adecuada.

La región que rodea la autopista Klondike presenciaría temperaturas de hasta -40°F. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Recomendaciones para evitar la hipotermia por frío extremo

Debes saber que la hipotermia ocurre cuando el cuerpo humano pierde su temperatura por debajo de los 35° C, a causa del clima gélido. De no actuar con rapidez, el frío afectará el cerebro y al corazón, lo que ocasionaría que la persona pierda la vida en cuestión de tiempo.

Si quieres evitar este mal, es necesario que tomes precauciones. Por suponer, es recomendable que uses ropa abrigadora y estés en el interior de un espacio cálido o que cuente con calefacción. De esa manera, podrás mantener la temperatura habitual de tu cuerpo.

