El nuevo plan de la Administración de Donald Trump para acelerar los procesos de deportación han generado preocupación en las comunidades migrantes que residen en los Estados Unidos . Sucede que se han implementado las “mega audiencias”, una estrategia judicial masiva que perjudicaría notoriamente a los extranjeros que radican en el país. Entonces, ¿es posible que se registren más expulsiones? Esta nota te revelará la respuesta mediante una perspectiva de una especialista en leyes migratorias.

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Recientemente, los tribunales de inmigración de este país han implementado esta modalidad, el cual consiste en la citación de más de 100 inmigrantes con la finalidad de que respondan sus procesos migratorios ante los jueces .

Por el momento, las audiencias ya se están registrando en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston, según información de N+ Univision .

La cifra de citaciones ante la corte suele oscilar entre 20 y 30 inmigrantes; sin embargo, con la aplicación de los “megacalendarios” ha provocado que múltiples sedes judiciales programen y desarrollen audiencias en cuestión de tiempo.

Para los especialistas, las “mega audiencias” es una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump. Cabe señalar que el mandatario ha despedido a más de 100 jueces y ha suplido esos puestos libres con aquellos magistrados que estén alineados a sus políticas de inmigración .

Una medida de Donald Trump que forma parte de su rigurosa política de inmigración. (Crédito: Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

¿Existen riesgos de deportación con la implementación de las “mega audiencias”?

Para este ocasión, Vanessa Dojaquez-Torres, abogada y consultora de Prácticas y Políticas de AILA, brindará una explicación detallada sobre este punto. Desde su perspectiva, la rapidez con la que se programan las “mega audiencias” sería un factor que perjudicaría a los inmigrantes.

Sucede que éstos no podrían recibir estas citaciones en un tiempo prudente. Entonces, cuando alguien no acude ante la corte de inmigración, se incrementan las posibilidades de que sean deportados a la brevedad posible.

Para la especialista, esta nueva modalidad de audiencia sí eleva el riesgo de que los inmigrantes citados sean deportados. (Crédito: Sgt. Walker Pino / Departamento de Defensa de los Estados Unidos / AFP) / SGT. WALKER PINO

Es más, el gran número de casos que están a disposición de los jueces de inmigración amenaza con reducir las oportunidades para que los extranjeros presenten una defensa adecuada.

El panorama afectaría considerablemente aquellos que no cuenten con un representante legal; además, también existe el riesgo de que no reciba un intérprete calificado para su proceso.

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