El oeste de Estados Unidos enfrenta una de sus peores sequías en años, y los expertos lanzan advertencias sobre los riesgos que esto implica para el suministro de agua, la agricultura y la generación de energía. La nieve acumulada en las montañas, que normalmente asegura buena parte del agua de los ríos, está muy por debajo de lo esperado, y los pronósticos indican que, incluso si el resto de la temporada resulta promedio, el déficit actual será imposible de recuperar por completo. Esta situación pone en alerta a millones de personas que dependen de estos recursos, y hace que cada tormenta que llega se observe con atención, aunque no garantice una recuperación total.

Los estados más afectados por la sequía

Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo México atraviesan una sequía grave que amenaza el agua y la energía. Los expertos advierten que, incluso con nieve promedio el resto de la temporada, el déficit acumulado en la cuenca alta del río Colorado nunca se recuperará, lo que podría generar problemas importantes para el suministro de agua este verano.

Meteorólogos advierten que la sequía en EE.UU. podría persistir durante toda la temporada. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Solo el 26 % de la nieve habitual cubre la cuenca alta, crucial para alimentar lagos como Powell y Mead. Con menos nieve acumulada y un deshielo temprano, los ríos entregan menos agua, afectando a California, Arizona y Nevada. La situación preocupa a agricultores, autoridades y usuarios urbanos.

Tormentas no garantizan recuperación

Este fin de semana llegan fuertes nevadas desde Sierra Nevada hasta las Montañas Rocosas, con hasta 10 pies proyectados en zonas de alta montaña. Sin embargo, los meteorólogos insisten en que la nieve nueva no será suficiente para compensar meses de déficit.

La sequía en EE.UU. amenaza el suministro de agua y la producción agrícola. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Denver no vio su primera nevada hasta noviembre, una de las más tardías en su historia. En Utah y Colorado, los niveles de nieve estaban cerca de mínimos históricos antes de estas tormentas. Los avisos de clima peligroso ya se han activado en partes de Colorado y Nuevo México, mientras California, Nevada y Utah esperan impactos significativos.

La sequía sigue siendo una amenaza real. Aunque lleguen nuevas nevadas, la recuperación será parcial y la presión sobre los recursos hídricos continuará durante la primavera y el verano.

