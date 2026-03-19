El aumento de temperaturas en Florida no solo trae preocupación por el intenso calor que sentirán sus habitantes, también se ha detectado otra problemática: la presencia de una serpiente venenosa en las zonas de vegetación. Esto representa una alerta para los residentes y visitantes, ya que podrían ser atacados y ser víctimas de su letal veneno. Con el propósito de que estés preparado, te enseñaré en esta nota cómo identificar sus rasgos y qué pasos seguir en caso te topes con este animal. Presta atención en los siguientes párrafos.

Se trata de la serpiente coral oriental, la cual aparece durante la temporada de primavera. Lo llamativo es que está presente en la mayoría de los condados de este estado.

Un punto positivo a resaltar es que no se considera un reptil agresivo; sin embargo, podría atacar en caso considere que está en situación vulnerable. Entonces, de recibir una mordedura, su veneno podría provocar severas consecuencias sanitarias en un ser humano.

Aunque no suele ser agresiva, su mordedura venenosa puede generar complicaciones severas a la salud. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo reconocer a la serpiente coral oriental

Los expertos en vida silvestre señalan que, en esta parte del año, es probable que te topes con este reptil sin que te des cuenta debido a que suele ser pequeña; sin embargo, hay ciertos rasgos para identificarlo con facilidad.

La serpiente coral oriental se distingue por sus escamas lisas y brillantes con anillos rojos, amarillos y negros. Esta sucesión de colores es el rasgo distintivo que presentan estos animales; ten en cuenta dicho patrón porque la mayoría lo confunde con otro reptil: lampropeltis elapsoides.

Este reptil se caracteriza por contar con anillos rojos, amarillos y negros. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo actuar si identificar una serpiente coral oriental

En esta situación, es importante que sepas cómo actuar, pues tu salud podría estar en riesgo por realizar prácticas totalmente prohibidas. Como primer paso, debes mantener tu distancia y, lo más importante, no la toques.

También te recomiendo que no intentes provocarla ni capturarla, pues podría sufrir un ataque por parte de este reptil. Lo aconsejable sería que observes dicha serpiente desde lejos y le tomes una fotografía para enviarla a agencias de vida silvestre.

Recuerda, mantén la calma en todo momento. Por ninguna razón intentes atacarla, ya que la serpiente coral oriental es una especie protegida por el estado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!