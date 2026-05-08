Los expertos en meteorología de Estados Unidos han emitido una alerta ante la llegada del ‘ Súper El Niño ’, un fenómeno meteorológico de intensidad excepcional que promete transformar radicalmente el clima del país a corto plazo. No solo puede existir una variación en los valores térmicos, también es posible que se registren otras complicaciones climáticas durante la temporada de huracanes y patrones de lluvias que afectarían a cientos de familias. En esta nota, te revelaré las proyecciones más recientes y por qué este evento climático sería uno de los más potentes en los últimos años.

Para comenzar, te explicaré más sobre el fenómeno ‘El Niño’. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) , se trata de un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial central y oriental; ésto cambia los patrones de lluvia y temperaturas a nivel global.

Técnicamente, se habla de un ‘El Niño fuerte o muy fuerte’ cuando el calentamiento del agua en regiones clave del océano supera el promedio por un margen de 1,5 a 2 °C durante varios meses consecutivos.

Para el presente año, las aguas superficiales se encuentran más cálidas de lo que se registra para esta temporada; entonces, las temperaturas en el Océano Pacífico superarían los 5 °F por encima de los valores normales, así explicó el meteorólogo Joseph Martínez, de Telemundo 44.

Entonces, de desarrollarse este fenómeno como se espera, el ‘Súper El Niño’ podría redibujar los mapas meteorológicos globales, ocasionando inundaciones, sequías e incendios forestales, según el medio CNN ; en el caso de Estados Unidos, se registrarían tormentas invernales.

En otras partes del mundo, este fenómeno es capaz de generar inundaciones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿El ‘Súper El Niño’ fortalecerá o debilitará la temporada de huracanes en EE. UU.?

El climatólogo Martínez explicó que el fenómeno meteorológico tendrá un impacto directo en el Océano Atlántico, lo cual se traducirá en una menor cantidad de desarrollos ciclónicos durante la temporada de huracanes.

Pese a ello, los habitantes de las costas de Estados Unidos deberán estas precavidos, ya que se mantiene vigente la alerta de los huracanes. El experto citado recordó que, en el año 1992, se desarrolló el huracán Andrew en pleno fenómeno de ‘El Niño’ y no descarta que este patrón pudiera suceder nuevamente .

Para ello, es necesario que estés atento a las actualizaciones que realicen las autoridades meteorológicas del país sobre la temporada de huracanes, ya que este evento posiblemente inicie a fines del presente mes.

Los huracanes suelen traer condiciones climáticas capaces de dañar severamente estructuras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

‘El Niño’ se extendería hasta el 2027

El paso de este fenómeno de ‘El Niño muy fuerte’ no será breve, pues el NWS estima un 90% de probabilidad de que el evento se extienda hasta noviembre de 2026 o enero del 2027. Por lo tanto, pasando dicho periodo, gran parte del país podría registrar un invierno más gélido por encima del promedio.

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