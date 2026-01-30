El sur de Florida se enfrenta un drástico giro meteorológico que romperá con su habitual clima cálido. Sucede que una masa de aire polar se está desplazando rápidamente, amenazando con descender drásticamente los termómetros y causando complicaciones entre sus habitantes. Este fenómeno inusual pondrá en alerta a sus comunidades que rara vez presentan condiciones invernales severas. En esta nota, te revelaré en qué fecha se registrará el frío en el Estado del Sol y qué áreas están bajo aviso de helada. Es importante que prestes atención.

De acuerdo a Jennifer Guerra, meteoróloga de Telemundo Miami , el Sur de Florida presentó nubosidad y posibles chubascos durante este viernes 30 de enero. Por consecuente, las temperaturas oscilaron entre los 49 y 64 °F.

Para el sábado 31 de enero, la experta en climatología señaló que posiblemente se registren ligeras lluvias en esta área en horas de la mañana. Este fenómeno marca la llegada de una masa de aire ártico que provocará un desplome de las temperaturas, alcanzando niveles mínimos no vistos en más de diez años.

Se espera que, durante la mañana del sábado 31 de enero, se registren chubascos. (Crédito: AFP) / BRYAN R. SMITH

Por lo tanto, el ambiente gélido en el sur de Florida se registrará con mayor fuerza este domingo 1 de febrero, con valores que alcanzarán mínimas de 30 °F. Se esperan que las zonas más afectadas con estas temperaturas sean los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Según la especialista Guerra, lo alarmante será la sensación térmica que sentirán los residentes del sur de Florida en el cierre de la presente semana. Debido a los fuertes ráfagas de viento que superarán las 30 mph, el rango se mantendrá en los 20 °F.

Respecto al norte del estado, las condiciones serán más críticas, pues las temperaturas se situarán por debajo del punto de congelación. Por ejemplo, en las ciudades de Tallahassee y Jacksonville se prevén registros que oscilarán cerca de los 10 °F.

Ante la aproximación del ambiente gélido en esta área de Florida, las autoridades y bomberos han emitido alertas y recomendaciones con el propósito de que su población esté precavida ante el frío extremo, que posiblemente se extenderá hasta el lunes 2 de febrero.

En el norte de Florida, la ciudad de Tallahassee registrará una temperatura cercana a los 10 °F para este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Consejos para protegerte del clima gélido que se registrará en Florida este fin de semana

Es importante tomar la seriedad del caso ante el descenso drástico de temperaturas en el sur del Estado del Sol. Por esa razón, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una serie de recomendaciones:

Vístete con capas, incluyendo gorro, mascarilla y guantes.

Si tienes mascotas, mantenlas dentro de tu hogar.

Revisa constantemente tus calefactores.

No uses generadores ni barbacoas en el interior de tu vivienda.

