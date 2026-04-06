De estar residiendo en algunas comunidad ubicada al sur de California, tienes que prepararte para la transición climática de la región en los próximos días. Los servicios meteorológicos revelaron la llegada de un nuevo sistema que traerá consigo la posibilidad de lluvias que podrían causar complicaciones en tus planificaciones para la presente semana. Con este posible cambio, es necesario que sepas cómo evolucionarán las condiciones en tu área. En esta nota, te detallaré los sectores que sentirán más el descenso térmico.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las distintas zonas que abarcan el sur de California sentirán temperaturas más frescas desde este lunes 6 de abril . Por lo tanto, marca el inicio de un temperamento de enfriamiento que incrementará conformen pasen los días de la presente semana.

Esta rápida transición ocurre después de que se presentó un calor inusual con temperaturas récord a finales de marzo y en los primeros días de abril. Es más, hubo alerta de incendios a causa de los fuertes vientos de Santa Ana .

Respecto a las temperaturas, entre hoy y el martes 7 de abril las máximas descenderán entre 3 y 6 ° en gran parte de la región ; una caída que sería más pronunciada en las zonas costeras, donde se prevé que el termómetro bajará hasta 10 °.

Los pronósticos meteorológicos advierten el descenso de temperaturas para mitad de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para el miércoles 8 de abril, es posible que exista un repunte de los valores térmicos, posicionándose como el día más cálido de la presente semana, pero solo será momentáneo.

El NWS indica que este jueves 9 se espera que un sistema de mayor intensidad alcance esta área ; esto significa el comienzo de un descenso constante de las temperaturas que se podría extender hasta el fin de semana.

Una de las ciudades que resultaría afectada es Los Ángeles, ya que los meteorólogos advierten que recibirá precipitaciones desde la fecha indicada hasta el domingo 12 de abril. Se estima que la probabilidad de que ocurra este evento climático es superior al 80%.

Los Ángeles será una de las ciudades más impactadas por el paso de este sistema climático. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Para el fin de semana, se advierte la presencia de tormentas eléctricas, que estarán acompañadas de ráfagas de viento y posibles aguaceros más intensos en puntos específicos del sur de California. Por consecuente, es importante que se suspendan varias actividades al aire libre.

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