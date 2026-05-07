Este fin de semana, el sur de Florida enfrentará una serie de jornadas climáticas con temperaturas que superen los registros habituales. Este pronóstico ha causado alerta entre las autoridades meteorológicas, ya que pueden ser perjudiciales para los habitantes que no tomen las precauciones necesarias. En los siguientes párrafos, te relataré cómo será el comportamiento del clima en las distintas zonas del estado para que entiendas la magnitud de esta ola de calor; además, te ofreceré una serie de recomendaciones para que estés protegido.

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De acuerdo a Nico Porcelli, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señala que esta ola de calor ya se sentirá desde este jueves 7 de mayo, especialmente en horas de la noche.

Los registros térmicos alcanzarían entre 77 y 88 °F en ciudades como Jacksonville, Orlando, Melbourne, Sanford, Key West, Miami, Fort Lauderdale y Homestead para la presente jornada, pero esto sería el comienzo del “calor agobiante”.

Orlando sería una de las ciudades que serán impactadas por este registros térmicos elevados durante el fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Distintos expertos en meteorología advierten que el viernes 8 de mayo será “el día más caliente” de la presente semana . Se espera que los valores en las ciudades que conforman el sur de Florida registren máximas de 93 °F y mínimas de 77 °F.

Para el inicio del fin de semana, la tendencia calurosa se mantendrá. En caso residas en los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade, deberás estar preparado, ya que las temperaturas podrían alcanzar los 95 °F, pero no sería lo único; la sensación térmica llegaría hasta los tres dígitos .

El NWS también avisó sobre la posibilidad de que se siga registrando un calor extremo desde Palm Beach Gardens hasta el oeste de Miami , situando la alerta en el nivel más alto de cuatro categorías para el cierre de este fin de semana e inicios del lunes 11 de mayo.

Es necesario que la persona se hidrate constantemente ante temperaturas elevadas por encima de lo habitual. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo protegerme ante el calor extremo que se registrará en el sur de Florida

Si identificaste que tu ciudad está expuesta a temperaturas elevadas para este fin de semana, es necesario que sigas una serie de consejos, ya que, de no estar acostumbrado a este clima, puedes resultar afectado. Toma en cuenta las recomendaciones del NWS:

Permanece en lugares frescos o que presenten aire acondicionado en las horas con mayor presencia de calor.

Toma agua con frecuencia; evita ingerir alcohol o bebidas azucaradas.

Usa ropa ligera, holgada y de colores claros; añade un gorra y gafas en caso salgas al exterior.

Evita exponerte al sol; mantente en zonas con sombra y no realices actividad física exigente.

Si cuidas niños o adultos mayores, no los dejes solos o en el interior de un vehículo.

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