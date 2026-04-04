Con la llegada de un nuevo ciclo estacional , las familias de Estados Unidos tendrán que mantenerse alerta ante un desafío que podría afectar considerablemente su salud. Sucede que, para la reciente temporada, las autoridades sanitarias advirtieron sobre una gran presencia de garrapatas en este país. Por lo tanto, es importante saber por qué suele generar mucha preocupación y qué medidas preventivas es necesario seguir para evitar cualquier tipo de mal relacionado a este pequeño arácnido.

En un diálogo con CNN , Nicole Baumgarth, especialista de Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, explicó que la temporada de este tipo de ácaro para el presente año será más crítica a comparación del 2025.

Debido a que en el 2025 las consultas de urgencia por enfermedades transmitidas por garrapatas subieron un 30%, la experta prevé que la demanda de atención médica continúe en ascenso durante este 2026.

Para Baumgarth, la alta aparición de las garrapatas en esta época del año se relaciona directamente con la alza de valores térmicos en el país; es más, se añade que hubo un incremento en la aparición de estos ácaros de gran tamaño en los últimos años.

De no actuar con rapidez, este ácaro de gran tamaño puede transmitir gérmenes, capaces de generar malestares en el organismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo reducir la exposición a las garrapatas en EE.UU.

En caso estés residiendo en este país, es importante que tomes en cuenta las medidas preventivas recomendadas por la experta en inmunología. Es necesario el uso de repelente y vestimenta tratada con permetrina capaz de proteger la piel.

También debes vestirte con prendas de manga larga y pantalones. Eso sí, la última vestimenta mencionada deberás colocarla dentro de tus medias para evitar que tu piel esté expuesta.

Cómo actuar si encuentro una garrapata en mi cuerpo

Si realizas actividades al aire libre o tienes mascotas en casa, es posible que puedas toparte con una garrapata en alguna parte de cuerpo. Para ello, Baumgarth recomienda que te revises constantemente y bañarte con agua temperada .

En caso detectes este ácaro de gran tamaño, retírala con cuidado (ayúdate con unas pinzas de punta fina) e insértala en una bolsa plástica para mantenerla en el interior de tu nevera con la finalidad de identificar la especie si hay síntomas ; evita el uso de remedios caseros, tales como alcohol, aceite u otros.

La experta recomienda el uso de repelente y ropa manga larga al momento de salir a las calles para evitar cualquier contacto con garrapatas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cumplido ello, debes limpiar la zona de la picadura con agua y jabón; posteriormente, usa alcohol u otro antiséptico para eliminar cualquier tipo de microorganismo que origine una infección.

Es necesario que acudas al médico si se te hace sumamente complicado retirar a la garrapata o presentas fiebre, escalofríos, dolores musculares, entre otros, posterior a la picadura.

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