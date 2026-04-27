Cada año, el mes de abril marca el inicio del pico máximo de una de las temporadas menos esperadas en Houston. Debido al clima húmedo y cálido de la zona, de seguro ya notaste en el patio de tu casa o mientras caminas por el barrio o parque que los mosquitos hicieron su aparición y se convierten en un riesgo para la salud pública si no te toman las medidas de precaución adecuadas, ¿por qué? pues la temperatura es un factor clave y una vez que hay calor constante y agua estancada, se activan rápidamente. Ante este escenario, el Departamento de Salud del condado Harris está desarrollando diversas acciones para prevenir picaduras y alertó a la población sobre la necesidad de seguir las recomendaciones para protegerse. Aquí te detallo lo que debes hacer si vives en esta zona de Texas o llegarás pronto como parte de tus vacaciones o viaje de negocios, porque no solo resultan molestos, sino que pueden trasmitir diversas enfermedades por lo que el repelente se volverá tu gran aliado. Hoy te explico dónde obtenerlo gratis y una guía práctica para evitar complicaciones ya que nadie quiere pasarse toda la noche rascándose.

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¿Cuándo es la temporada de mosquitos en Texas?

En la mayoría de las regiones de Texas, la temporada de mosquitos comienza a principios de la primavera y puede extenderse hasta finales del otoño. Las temperaturas más cálidas y la mayor humedad crean las condiciones ideales para su reproducción.

La actividad de estos insectos arranca entre marzo y mayo cuando las temperaturas superan los 50 °F (10 °C) y la temporada alta se sitúa entre junio y septiembre. Para octubre, la actividad disminuye y en invierno se les ve cada vez menos.

En Texas, la temporada de mosquitos suele comenzar a principios de primavera y se extiende hasta finales de otoño. (Foto: Freepik)

Factores desencadenantes en la temporada de mosquitos en Houston

Las hembras son las que pican porque necesitan sangre para desarrollar sus huevos. Y aunque son diminutas, pueden convertirse en un gran dolor de cabeza y buscan el ambiente perfecto para vivir como el calor, agua estancada y zonas verdes. Aquí lo que prefieren:

Agua estancada debido a la lluvia, el riego o problemas de drenaje.

Temperaturas cálidas, especialmente por encima de 70 °F.

Altos niveles de humedad

Zonas exteriores sombreadas

Acciones de las autoridades y medidas de prevención

Teniendo en cuenta que representan un riesgo de salud pública muy significativo por las enfermedades que pueden transmitir, las autoridades del Departamento de Salud del condado Harris alertaron a la población sobre los peligros de estar sin la adecuada protección.

“La temporada ya comenzó. Llevamos más de 60 años protegiendo a la comunidad, eso incluye cuando estamos vigilando las calles, exámenes de laboratorio todo el año”, indicó Geobany Domínguez, virólogo del Harris Health. Como parte de ese monitoreo, ya se detectó este 2026 una muestra positiva del virus del Nilo Occidental (VNO), enfermedad transmitida por la picadura del mosquitos infectados.

Según destacan desde Telemundo Houston, en 2025 se reportaron varios casos graves por picaduras y una persona murió por VNO y otra por dengue. “Entre el condado y la ciudad vimos 12 casos del Nilo Occidental, 21 de malaria, 15 de dengue y 4 de chikunguña”, agregó Domínguez.

Ante este escenario, las autoridades están realizando fumigaciones en áreas donde se ha detectado la presencia de mosquitos y son consideradas de alto riesgo. Estas son las recomendaciones que brindaron para los residentes:

Usar repelente de insectos registrado por la EPA al amanecer y atardecer cuando los mosquitos están más activos.

Eliminar el agua estancada en patios, macetas o recipientes ya que ahí se reproducen.

Usar ropa de colores claros, camisas de manga larga, pantalones y calcetines.

Colocar mallas en puertas y ventanas.

Si bien la mayoría de picaduras no genera serios problemas o enfermedades graves, pero en caso de infección hay que estar alertas a síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, desorientación, temblores y dolor muscular.

Se han reportado casos del virus del Nilo Occidental, dengue y encefalitis en condados como Harris. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo obtener repelente gratis en Houston para temporada de mosquitos

En Houston y en todo Texas, el estado ofrece repelente de mosquitos gratuito para personas elegibles a través de sus beneficios de salud, una medida clave para combatir el Virus del Nilo Occidental y otras enfermedades.

Este producto se entrega sin costo para beneficiarios de Medicaid o Healthy Texas Women (HTW) y se da prioridad a mujeres embarazadas de todas las edades, niñas y mujeres de 10 a 55 años, y hombres mayores de 14 años que participen en Medicaid, CHIP, CHIP Perinatal, Healthy Texas Women, programas de planificación familiar o servicios para niños con necesidades especiales.

Se entrega una lata o botella de repelente por persona al mes, con opción a recarga y se puede solicitar en farmacias participantes utilizando la receta médica o a través de los programas de salud mencionados.

Para saber dónde conseguirlo, llama a tu farmacia preferida para preguntar si estás participando en este programa. Para ver el número telefónico de una farmacia, consulta el buscador del sitio web del programa de comerciantes de medicamentos (en inglés)

Cómo mantenerte informado y reportar casos durante la temporada de mosquitos en Houston

Se recomienda mantenerse informado sobre las acciones del Departamento de Salud del Condado Harris para prevenir picaduras.

Para consejos sobre cómo prevenir las picaduras durante la temporada de mosquitos, visita hcphtx.org/PreventTheBite.

Para reportar casos sospechosos de infección o zonas con presencia de mosquitos, llamar al (713) 440-4800, División de Control de Mosquitos y Vectores del Departamento de Salud Pública del Condado de Harris ubicado en 3330 Old Spanish Trail, Edificio D Houston, Texas 77021.

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