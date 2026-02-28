Con la llegada de la primavera a Estados Unidos , los habitantes imaginarán que las condiciones climáticas mejorarás drásticamente con el pasar de los días; sin embargo, los expertos en meteorología alertaron sobre la llegada de una de las fuerzas más imponente de la naturaleza: los tornados . Si bien la reciente temporada se perfila como la menos explosiva a comparación del 2025, no se puede obviar el grave riesgo que representa. Por esta razón, quiero revelarte cuáles son las zonas más vulnerables con el propósito de que tomes tus precauciones y protejas a tu familia.

De acuerdo a los meteorólogos de AccuWeather, a diferencia de los destructivos tornados que se registraron en la primavera pasada, se anticipa que la nueva temporada de fenómenos meteorológicos extremos puede mostrar un comportamiento diferente.

La razón se debe a la finalización de La Niña, ya que ha logrado impedir la formación de los tornados a gran escala para este 2026. No se trata de un punto favorable, ya que este dicha condición climática no desaparecerá; al contrario, puede traer consigo otros riesgos, como tormentas eléctricas, vientos dañinos y granizo de gran impacto.

Los expertos en meteorología consideran que esta temporada de tornadas será "menos explosiva" a comparación del 2025. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Puede que ser reporten menos tornados en comparación con el año pasado, pero no significa que esta sea una temporada tranquila de clima severo”, advirtió Alex Duffus, meteorólogo de AccuWeather.

Qué áreas de EE.UU. presentan un mayor riesgo de registrar tornados y otras condiciones climáticas riesgosas

De acuerdo a Newsweek , se pronostica que la mayor amenaza de estos fenómenos meteorológicos severos se localice en la franja que corresponde desde las llanuras orientales hasta los valles del Mississippi y el oeste de Ohio, especialmente entre los meses de marzo y abril.

También se esperan tormentas eléctricas y granizo en ciertos sectores del país durante la temporada de tornados. (Crédito: AFP)

Hacia el norte, se espera el ingreso de aire gélido restringe el paso de tormentas severas en el Medio Oeste y las llanuras del norte, desplazando la mayor probabilidad de tormentas hacia los meses de abril y mayo.

Respecto a la aparición de tormentas eléctricas en la zona noreste del país, éstas podrían retrasarse hasta el mes de mayo o los primeros días del verano.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!