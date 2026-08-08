El esperado retorno a clases en el sur de Florida coincide este 2026 con un panorama meteorológico complicado que preocupa a cientos de familias. En los últimos días, se registraron intensas lluvias en gran parte de esta área; sin embargo, aún se mantiene la duda si se mantendrá este mal tiempo desde este lunes 10 de agosto. Te invito a leer este artículo informativo para que sepas los detalles más exactos.

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De acuerdo a Robert García, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las precipitaciones y tormentas eléctricas han afectado a esta zona de Florida en las últimas horas, con una intensidad de dispersa a generalizada.

Dicha condición climática ha tenido un impacto en distintas ciudades de la región, especialmente en Treasure Island, donde se han registrado vías inundadas. Además, se emitió una alerta de riesgo de corrientes de resaca en la costa hasta la mañana de hoy.

Las intensas lluvias en Treasure Island, Florida, ocasionaron que las vías queden relativamente inundadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué se espera en el sur de Florida para este fin de semana

Los pronósticos indican que los condados que conforman el sur de Florida podrán disfrutar de mejores condiciones meteorológicas. Existe la posibilidad de que las temperaturas entre este sábado 8 y domingo 9 de agosto alcancen máximas de 100 °F.

Respecto a las lluvias, el NWS puntualiza que la posibilidad de precipitaciones se reducirá hasta un 20% para el último día de la presente semana. Es más, no se anticipa el desarrollo de tormentas eléctricas de gran intensidad.

A pesar que se mantiene la posibilidad de lluvias, los pronósticos indican un clima agradable para los alumnos que regresarán a clases en las escuelas del sur de Florida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuál es el pronóstico general en el sur de Florida durante la semana de regreso a clases

A pesar del mal tiempo que afectó a esta área de Florida, los registros del NWS prevén un clima soleado con termómetros que rozarán los 90 °desde el lunes 10 hasta el jueves 13 de agosto. A continuación, te revelaré el reporte del tiempo específico para el regreso a clases en cada condado:

Lunes 10 de agosto: los estudiantes de los condados de Broward y Palm Beach estarán bajo un clima con temperaturas cercanas a los 86 °F. Eso sí, la sensación térmica se podría elevar hasta los 103 °F.

los estudiantes de los condados de Broward y Palm Beach estarán bajo un clima con temperaturas cercanas a los 86 °F. Eso sí, la sensación térmica se podría elevar hasta los 103 °F. Miércoles 12 de agosto: las escuelas del condado de Monroe también experimentarán un clima agradable, ya que los valores térmicos se podrían situar en 85 °F.

las escuelas del condado de Monroe también experimentarán un clima agradable, ya que los valores térmicos se podrían situar en 85 °F. Jueves 13 de agosto: para las escuelas del condado de Miami-Dade presenciarán un día despejado con una temperatura máxima de 90 °F.

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