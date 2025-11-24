Los viajes por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) podrían verse seriamente afectados en las zonas Snowbelt alrededor de los Grandes Lagos.

El Centro de Pronóstico de FOX advierte lo que podría convertirse en el evento de nieve por efecto lago más intenso de la temporada, comenzando el miércoles y extendiéndose durante el Día de Acción de Gracias y hasta el Black Friday.

Las autoridades advierten que podrían presentarse periodos de visibilidad nula y condiciones de manejo peligrosas durante este fenómeno.

Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional ya emitieron alertas de tormenta invernal para las zonas ubicadas al este de los lagos Erie y Ontario, vigentes desde el miércoles por la noche hasta el viernes.

Los modelos indican con creciente certeza que la Península Superior de Michigan podría acumular nieve medida en pies.

El cambio de lluvia a nieve generará condiciones de manejo peligrosas desde el miércoles. (Foto: Freepik)

Este episodio seguirá a un sistema proveniente de las Llanuras del Norte que traerá principalmente lluvia a la región de los Grandes Lagos. La nieve quedará limitada en gran parte a las Dakotas y Minnesota, donde podría presentarse una mezcla invernal el miércoles, después de un primer impulso de nieve causado por un sistema rápido desde las Llanuras del Norte.

Aunque esa primera ronda de humedad regresará a Canadá el miércoles, se espera que aire ártico ingrese detrás de ese sistema, generando las condiciones para una nevada importante por efecto lago en la Península Superior de Michigan.

La transición de lluvia a nieve podría crear condiciones peligrosas en las carreteras, aunque el momento exacto del cambio aún no está del todo claro. Por eso, quienes planeen viajar el miércoles por la tarde deberían estar atentos a los pronósticos.

Para el Día de Acción de Gracias, el efecto lago estará completamente activo en la región. Las bandas de nieve podrían ser largas e intensas. En Marquette, por ejemplo, podrían registrarse cerca de 2 pies de nieve hasta el viernes, aunque esto dependerá de la dirección del viento.

En cuanto a los lagos Erie y Ontario, el Centro de Pronóstico de FOX señaló que existe mayor incertidumbre.

En Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York también se prevén fuertes nevadas hasta Black Friday. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

“En este punto, el escenario más probable es que los vientos del suroeste a oeste-suroeste durante la noche del miércoles y hasta el jueves coloquen las primeras bandas de nieve al este y noreste de ambos lagos”, escribió el Centro de Pronóstico el lunes.

“Se espera que los vientos cambien hacia una dirección más del noroeste u oeste-noroeste para el viernes, empujando las bandas más hacia el sur con el tiempo”, agregan.

Si este patrón se cumple, algunas localidades dentro de la Snowbelt en Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York podrían ver al menos un pie de nieve antes de que termine el Black Friday.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

