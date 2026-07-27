Un enorme tiburón blanco llamado Ernst está captando la atención de científicos y bañistas mientras continúa su migración anual hacia el norte por la costa este de Estados Unidos. El ejemplar, una hembra de 12 pies de longitud (3,6 metros) y cerca de 1.000 libras (unos 454 kilos), fue detectado frente a Montauk, Nueva York, durante junio y ahora se dirige hacia las aguas del Atlántico canadiense, según los datos de seguimiento de la organización de investigación marina OCEARCH.

Según Newsweek, los investigadores también siguen de cerca a otro tiburón blanco aún más grande, conocido como Contender. Este ejemplar mide casi 14 pies (4,3 metros) y pesa más de 1.650 libras (unos 750 kilos), lo que lo convierte en uno de los tiburones blancos más grandes marcados por científicos en el océano Atlántico.

Ambos siguen la ruta migratoria que cada año utilizan estos depredadores para desplazarse desde aguas del sur hacia sus zonas de alimentación en Nueva Inglaterra y Canadá.

Su recorrido coincide con un aumento de los avistamientos de tiburones y cierres temporales de playas en Nueva York. (Foto por JACK GUEZ / AFP)

¿Por qué aumentan los avistamientos de tiburones en Nueva York?

La presencia de Ernst coincide con un aumento de los reportes de tiburones cerca de las playas de Nueva York. De acuerdo con NBC New York, Rockaway Beach, en Queens, registró 23 avistamientos entre finales de mayo y principios de julio de 2026, incluidos 16 durante los primeros cinco días de julio, una cifra que las autoridades calificaron como récord para esa época del año.

Los especialistas explican que una de las principales razones es la mejora en los sistemas de vigilancia.

En los últimos años, Nueva York incrementó el uso de drones, embarcaciones de patrullaje y monitoreo aéreo, lo que permite detectar tiburones que anteriormente podían pasar desapercibidos.

Las autoridades reconocen que esta tecnología contribuye al aumento de los reportes.

Los expertos atribuyen el fenómeno al uso de más drones de vigilancia y a cambios en el ecosistema marino. (Foto: pixabay)

Cambios en el océano también influyen

Los científicos también señalan factores ambientales. El crecimiento de las poblaciones de peces pequeños, como el Atlantic menhaden o bunker fish, ha atraído a más depredadores marinos hacia zonas cercanas a la costa.

Además, algunos investigadores consideran que el calentamiento de las aguas del océano podría estar ampliando el área donde ciertas especies de tiburones permanecen durante el verano.

Como consecuencia, varias playas de Nueva York han tenido que cerrar temporalmente o restringir el ingreso al agua. A comienzos de julio, un tiburón de aproximadamente 9 pies (2,7 metros) obligó a izar la bandera roja en Point Lookout Beach, mientras que Rockaway Beach también suspendió el baño en varias ocasiones tras detectar tiburones cerca de la orilla.

El estado respnodió incorporando más operadores de drones y nuevos equipos de vigilancia para advertir a los bañistas con mayor rapidez.

Aunque las autoridades mantienen una vigilancia constante, recuerdan que los ataques graves de tiburón siguen siendo muy poco comunes. (Foto referencial: Pixabay)

Los expertos llaman a mantener la calma

La preocupación aumentó después de que un nadador sufriera una mordedura en un pie durante el fin de semana del 4 de julio en Jones Beach; sin embargo, los biólogos estatales concluyeron que probablemente fue causada por un pequeño tiburón tigre de arena, las lesiones no pusieron en riesgo la vida de la víctima y los expertos aclararon que no existían indicios de un ataque depredador.

A pesar del incremento en los avistamientos, los especialistas recuerdan que los ataques graves de tiburón siguen siendo poco frecuentes.

Cada año se registran alrededor de 100 mordeduras de tiburón en todo el mundo, y solo una pequeña parte resulta mortal.

Para los científicos, la presencia de estos animales cerca de la costa no necesariamente representa un mayor peligro, sino que también puede ser una señal de ecosistemas marinos más saludables, con mejores poblaciones de peces y una mayor calidad del agua.

Mientras Ernst y Contender continúan su viaje hacia el norte, las autoridades recomiendan respetar las advertencias de los salvavidas y las posibles restricciones en las playas.

Cada año se registran alrededor de 100 mordeduras de tiburón en todo el mundo. (Foto referencial: wirestock / Freepik)

Dónde seguir el monitoreo de tiburones en la costa este de EE. UU.

El monitoreo de tiburones en la Costa Este se puede seguir principalmente a través de plataformas interactivas impulsadas por organizaciones de investigación científica. Las herramientas más populares y recomendadas para ver los movimientos de estos animales cerca de Nueva York y Nueva Jersey son: