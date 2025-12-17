El clima severo no da tregua en Estados Unidos. Un amplio sistema atmosférico invernal está activo y avanzando por amplias zonas del noroeste y centro-norte del país, mientras que en otras partes se experimentan temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año. Si estás pendiente de la información meteorológica porque tienes planeado un viaje en estos días o porque quieres conocer si tu localidad está en la área de peligro, aquí te comparto la información que necesitas saber con las zonas que están afectadas con nevadas intensas, ráfagas de viento y acumulados significativos que podrían extenderse hasta el fin de semana, ya que esto ha impactado en el transporte terrestre y aéreo, el suministro eléctrico y las actividades cotidianas.

Condiciones peligrosas en el norte de EE.UU. por vientos intensos: zonas en alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó que se esperan ráfagas generalizadas extremadamente fuertes que afectarán amplias zonas del noroeste, las Montañas Rocosas del norte y centro, y las Planicies del Norte.

Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, explicó también que este sistema invernal tendrá impactos principales en nieve moderada a fuerte, condiciones peligrosas en carreteras, baja visibilidad y posibles retrasos en viajes. Se espera que esto dure hasta el jueves 18 de diciembre.

“Definitivamente nos estamos enfrentando a fuertes ráfagas de viento para sectores al noroeste, hablamos de que tenemos activos un aviso y una advertencia. Las ráfagas podrían llegar hasta casi las 70 mph desde lo que es Bismarck, Rapid City, Billings, Sun Valley. Además, estamos hablando de vigilancia por inundaciones porque vamos a mantenernos con fuertes tormentas desde lo que es Seattle y el área de Portland, en Oregon”, agregó.

Ahí no queda todo en cuanto al clima en Estados Unidos ya que hay condiciones heladas y el martes se registró una noche fría. Nueva York tuvo 34°, Chicago 38°, 60° en Dallas/FW, Denver con 66°, Seattle con 54° y fuertes tormentas en el área de Sacramento.

El sistema invernal activo traerá nevadas intensas, ráfagas de viento y acumulados significativos que podrían extenderse hasta el fin de semana. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Se espera nieve y acumulados hasta el sábado 20 de diciembre

A esto se añade algunos copos de nieve y va a seguir empeorando este miércoles 17 en gran parte del estado de Washington D.C. y se esperan nevadas hasta el sábado 20. Esto afectará las carreteras y muchas van a amanecer congeladas desde el área de Oregon, Montana, Vancouver, Seattle, Portland, Cascade y en algunos puntos aislados se podrían generar acumulados de nieve de hasta 7 o 12 pulgadas, según relata Gabriel Torres.

El meteorólogo también indicó que se espera un leve descanso en las temperaturas peligrosas y congelantes, pero “estamos enfrentándonos a temperaturas verdaderamente bajas así que le recomiendo que tenga esa chamarrita a la mano desde lo que es Boston, Albany, New York, Philadelphia y Washington, la capital de nuestra nación, ya que estaremos en las mañanas con temperaturas por debajo del punto de congelación en 27°".

Habrá nieve moderada a fuerte con condiciones peligrosas en carreteras y baja visibilidad. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Pronóstico del tiempo del miércoles 17 al viernes 19 de diciembre

Los estados que se encuentran en riesgo por temperaturas peligrosas y congelantes tendrán estos pronósticos para la tercera semana de diciembre:

Albany: 20° el miércoles 17, 24° el jueves 18 y 41° el viernes 19

Boston: 25° el miércoles 17, 29° el jueves 18 y 41° el viernes 19

New York: 28° miércoles 17, 31° el jueves 18 y 48° el viernes 19

Philadelphia: 21° miércoles 17, 24° el jueves 18 y 43° el viernes 19

