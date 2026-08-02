A poco de comenzar una semana, los pronósticos meteorológicos han emitido una alerta para los residentes de Nueva York y Nueva Jersey. Un potente sistema de tormentas amenaza con alterar la rutina diaria, trayendo consigo condiciones extremas. Ante el peligro que se está avisando, los ciudadanos deberán tomar precauciones al respecto. En esta nota informativa, te indicaré qué se espera y qué ciudades de los estados mencionado están bajo riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) puntualizó que existe un riesgo de tormentas en horas de la noche del presente día; sin embargo, la principal amenaza ocurrirá desde la madrugada del lunes 3 de agosto.

La alerta en el día indicado se debe al choque de una masa de aire tropical con un frente de bajo avance, el cual permitirá la aparición de tormentas eléctricas con lluvias intensas e inundaciones instantáneas.

No sería lo único; los meteorólogos advierten la presencia de fuertes ráfagas de vientos que alcanzarían velocidades de hasta 93 km/h. Dicho registro es capaz de causar daños a infraestructuras, tales como árboles y tendidos eléctricos en ambos estados.

Pese a ello, los pronósticos señalan que las temperaturas máximas este lunes se situarán alrededor de los 81 °F. Además, es posible una sensación de bochorno en gran parte de la jornada debido a los altos niveles de humedad.

Para el lunes 3 de agosto, se prevé intensas lluvias capaces de provocar inundaciones. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Qué áreas resultarán afectadas por este riesgo de lluvias intensas

El NWS avisó que ambos estados han activado una alerta de inundaciones que comenzará desde las 8:00 p.m. de este domingo 2 hasta la noche del lunes 3 de agosto; esto se debe al avance de este sistema de tormentas.

En el caso de Nueva Jersey, se prevé mucha lluvia en poco tiempo, específicamente entre media y dos pulgadas, afectando a los condados ubicados en el norte y oeste, tales como Bergen, Essex, Hudson, Passaic, Union, entre otros.

Esta cantidad de lluvia suele representar un riesgo para los habitantes de las áreas mencionadas, pues existe la posibilidad de que se formen charcos grandes e inundaciones en calles, túneles, sótanos y carreteras, lo cual significa un peligro para conductores.

Las inundaciones representan un severo peligro para habitantes y conductores. (Crédito: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP) / LOKMAN VURAL ELIBOL

Estas medidas preventivas debes tomar en caso residas en Nueva York y Nueva Jersey

En caso de una inundación, busca un refugio en zonas elevadas.

No te quedes en sótanos; trasládate a pisos superiores.

Evita conducir por calles inundaciones o con corrientes de agua.

Consulta los avisos oficiales antes de iniciar un viaje por carretera.

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