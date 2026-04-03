El fin de semana de Pascua en los Estados Unidos no se perfila como el ideal para realizar actividades al aire libre, pues un reciente pronóstico meteorológico advierte sobre la presencia de un tiempo severo. Sucede que un sistema de tormentas se están desplazando con rapidez en ciertos sectores del país , lo que podría generar la formación de tornados. Ante esta alerta emitida, es necesario que estés al tanto sobre qué regiones del territorio estadounidense podrían resultar afectados por este evento climático. En esta nota, te brindaré los detalles completos con el propósito de que tomes tus precauciones.

De acuerdo a Carlos Robles, jefe de meteorología en Telemundo , señaló que este tiempo severo se está registrando desde horas de la tarde de este viernes 3 de abril, con un sistema frontal que se desplazará desde Iowa hasta Texas .

La situación meteorológica es preocupante debido a una alerta de nivel 3 que impactará notoriamente a Kansas City y Ottumwa . Según advierte el climatólogo, se prevé la posible formación de tornados de larga duración, junto a granizo de 2 pulgadas de diámetro y ráfagas de viento que superarán los 120 km/h.

Para el presente día, existen alertas de tornados en el estado de Misuri; es importante tomar precauciones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Este panorama climático no será distinto para el sábado 4 de abril; se prevé la presencia de nieve y hielo en distintos estados que conforman el norte del país , tales como Minnesota, Vermont y Nueva York.

También una serie de tormentas se registrará desde el Valle de Ohio hasta Luisiana . Eso sí, si resides en partes de las regiones de Texas, Oklahoma, Misuri, Arkansas, Illinois, Indiana o Chicago, debes tomar precaución, ya que existen alertas de inundaciones por constantes lluvias.

Texas será uno de los estados que recibirán intensas lluvias para este fin de semana. (Crédito: Mark Felix / AFP)

La situación será distinta en la costa del Pacífico y las Montañas Rocosas, ya que el meteorólogo Robles precisó que sus habitantes presenciarán un clima sumamente agradable, con valores térmicos que oscilarán entre los 60 a 95 °F.

Para el domingo 5 de abril, la Costa Este del país, incluyendo Alabama, Luisiana, Mississippi y Texas, registrarán lluvias en gran parte del día. Por su parte, el centro y oeste de EE.UU. registrarán un buen tiempo, con temperaturas que superarán los 60 °F.

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