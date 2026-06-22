La emoción del Mundial 2026 podría verse opacada por el mal tiempo este lunes 22 de junio. Las autoridades han emitido alertas ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas que afectarían tanto a Nueva Jersey como a la ciudad de Nueva York, justo cuando miles de aficionados se preparan para asistir al partido Noruega vs. Senegal. Los pronósticos indican que las precipitaciones comenzarán durante la mañana y se intensificarán a medida que avance el día, generando riesgos para la movilidad, retrasos en el transporte y posibles complicaciones para quienes se dirijan al estadio. Además, las autoridades han advertido que las condiciones climáticas más severas podrían coincidir con la hora de inicio del encuentro y con el tráfico habitual de la tarde, aumentando la preocupación entre organizadores y asistentes.

¿Qué condiciones climáticas se esperan?

Según la Oficina del Alcalde de Nueva York, la región podría enfrentar lluvias torrenciales durante gran parte del lunes, acompañadas por tormentas eléctricas severas y ráfagas de viento aisladas de hasta 50 millas por hora.

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche, elevando el riesgo de inundaciones repentinas en diferentes sectores de la ciudad.

“Los neoyorquinos deben tomar este clima en serio y hacer planes ahora para mantenerse seguros durante condiciones potencialmente peligrosas”, señaló la Oficina del Alcalde en un comunicado.

NBC 4 New York informó que las lluvias podrían alcanzar intensidades de entre 1 y 2 pulgadas por hora. Esta cifra preocupa especialmente porque el sistema de alcantarillado de Nueva York está diseñado para soportar un máximo de 1.75 pulgadas por hora.

Noruega vs. Senegal enfrenta riesgos climáticos que podrían alterar el desarrollo del partido del Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partido en riesgo por las tormentas

El encuentro Noruega vs. Senegal está programado para las 8:00 p.m. (hora del Este) en el estadio conocido durante el torneo como el New York New Jersey Stadium, ubicado en el complejo del MetLife Stadium de Nueva Jersey, a unos 18 kilómetros de Nueva York.

Las autoridades reconocieron que el partido podría coincidir con el momento de mayor intensidad de las tormentas y con la hora punta del tráfico vespertino.

Principales riesgos para los asistentes

Fuertes lluvias durante los desplazamientos.

Posibles inundaciones repentinas en algunas vías.

Retrasos en el transporte público y carreteras.

Congestión vehicular alrededor del estadio.

Ráfagas de viento capaces de derribar ramas o árboles.

Por ello, la Oficina del Alcalde recomendó caminar, utilizar bicicleta o recurrir al transporte público siempre que sea posible.

Noruega vs. Senegal podría verse afectado por inundaciones repentinas y fuertes vientos en Nueva Jersey. | Crédito: AYMAN AREF / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Nueva York activa medidas preventivas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó a través de X que la ciudad comenzó a prepararse para la llegada de las tormentas desde el pasado jueves.

“Después de un fin de semana perfecto, la lluvia y las tormentas regresan a Nueva York mañana”, escribió el alcalde.

También pidió a los residentes permanecer bajo techo si las condiciones empeoran y evitar desplazamientos innecesarios.

“Ningún destino vale la pena si pone en riesgo tu seguridad”, añadió.

Entre las medidas implementadas destacan:

Medida preventiva Objetivo Limpieza de desagües y alcantarillas Reducir inundaciones urbanas Inspecciones en zonas vulnerables Detectar posibles riesgos Activación de la Tow Truck Task Force Asistir vehículos varados Alerta de la Downed Tree Task Force Responder a árboles y ramas caídas

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí