Prepárate, California: este domingo 15 de febrero una potente tormenta se acerca al estado, trayendo lluvias y nieve que podrían cambiar los planes de muchos, desde viajes y actividades al aire libre hasta la rutina diaria en las ciudades más transitadas. Se espera que este sistema, el primero de dos que afectarán la región esta semana, deje acumulaciones equivalentes a un mes completo de precipitaciones en solo unos días. Desde el norte hasta el sur, las lluvias se intensificarán progresivamente, mientras que la nieve cubrirá las montañas y rutas elevadas, generando riesgos para los viajeros y complicaciones en las zonas urbanas con drenaje deficiente. Este es el momento ideal para revisar pronósticos, preparar vehículos y casas, y tomar precauciones antes de que el mal tiempo se instale y altere la vida cotidiana de miles de personas.

Zonas más afectadas

Noroeste de California : la lluvia comenzará el sábado 14 por la noche, extendiéndose ampliamente de domingo a lunes.

: la lluvia comenzará el sábado 14 por la noche, extendiéndose ampliamente de domingo a lunes. Siskiyou y Sierra Nevada: se espera fuerte caída de nieve, con acumulaciones importantes que podrían superar los 2-4 pies en la I-80 y afectar el paso Donner.

Autoridades de California recomiendan revisar pronósticos y tomar precauciones antes de que llegue la tormenta. | Crédito: Apu GOMES / AFP

San Francisco : de domingo por la noche a lunes, podrían caer varios centímetros de lluvia, suficiente para provocar inundaciones en áreas de drenaje deficiente y pequeños deslizamientos.

: de domingo por la noche a lunes, podrían caer varios centímetros de lluvia, suficiente para provocar inundaciones en áreas de drenaje deficiente y pequeños deslizamientos. Los Ángeles : lluvias intermitentes el lunes, especialmente durante el almuerzo y la tarde; se prevén calles inundadas y tráfico complicado. “Los desplazamientos el lunes podrían ser peligrosos en LA, especialmente a la hora del almuerzo y por la tarde” , indicó Heather Zehr, meteoróloga de AccuWeather.

: lluvias intermitentes el lunes, especialmente durante el almuerzo y la tarde; se prevén calles inundadas y tráfico complicado. , indicó Heather Zehr, meteoróloga de AccuWeather. San Diego : lluvia más intensa por la tarde y noche del lunes, con riesgo de deslizamientos y flujos de escombros.

: lluvia más intensa por la tarde y noche del lunes, con riesgo de deslizamientos y flujos de escombros. Sacramento y Palm Springs: también recibirán precipitaciones significativas.

Riesgos adicionales

Condiciones peligrosas para conducir : nieve y lluvia intensa en la I-5 y otras rutas del norte hacia el sur podrían causar cierres temporales y caminos resbaladizos.

: nieve y lluvia intensa en la I-5 y otras rutas del norte hacia el sur podrían causar cierres temporales y caminos resbaladizos. Esquí y nieve : muchos resorts de Sierra Nevada podrían acumular de 3 a 5 pies de nieve, con cantidades locales mayores, beneficiando el total de la temporada.

: muchos resorts de Sierra Nevada podrían acumular de 3 a 5 pies de nieve, con cantidades locales mayores, beneficiando el total de la temporada. Eventos severos aislados: en el sur de California podrían registrarse vientos fuertes, granizo y hasta tornados o trombas marinas en zonas puntuales.

En California, algunas carreteras y zonas urbanas podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos. | Crédito: Jonathan ALCORN / AFP

Qué esperar después

Segundo sistema : se prevé una segunda tormenta a mitad de semana en la costa californiana. Aunque no se espera lluvia o nieve intensa, podría traer temperaturas más bajas y nieve a elevaciones intermedias.

: se prevé una segunda tormenta a mitad de semana en la costa californiana. Aunque no se espera lluvia o nieve intensa, podría traer temperaturas más bajas y nieve a elevaciones intermedias. Impacto regional: la tormenta se desplazará hacia Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado, aportando humedad muy necesaria en cuencas como el río Colorado y la región de Great Basin, donde la nieve acumulada este invierno ha estado muy por debajo del promedio.

Esta semana será crucial para California y el oeste de EE. UU.: revisa las alertas locales, evita viajes innecesarios y mantente preparado para lluvias, nieve y posibles cierres de carreteras.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!