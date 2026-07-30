Una tormenta poco común avanzará hacia el sureste durante este fin de semana y llevará lluvias intensas, fuertes aguaceros y posibles tormentas severas a varias zonas de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste de Estados Unidos, incluida la ciudad de Chicago, donde se desarrolla el Lollapalooza 2026. El sistema meteorológico llega en un momento clave para miles de asistentes al festival de música al aire libre. Aunque los meteorólogos no anticipan un escenario similar a las tormentas severas que afectaron la región a inicios de la semana, sí advierten que la lluvia podría generar interrupciones en algunas presentaciones y complicaciones para quienes acudan al evento.

Tormenta llevará lluvias intensas a más de una docena de estados

Según el pronóstico de AccuWeather, el sistema afectará principalmente la zona norte-central del país y dejará acumulados generales de entre 1 y 4 pulgadas de lluvia (25 a 100 milímetros) durante un periodo de dos a tres días.

Las áreas que podrían recibir precipitaciones incluyen partes de:

Región Estados afectados Posibles impactos Grandes Llanuras y Medio Oeste Dakota del Sur, Nebraska, Illinois, Wisconsin y Misuri Lluvias intensas y tormentas localizadas Zona de los Grandes Lagos Indiana, Michigan y Ohio Aguaceros fuertes e inundaciones puntuales Valle del Ohio Misuri, Iowa, Ohio y zonas cercanas Riesgo de inundaciones urbanas y rurales

Aunque la tormenta permanecerá varios días en la región, los expertos señalan que no lloverá de forma continua durante todo el periodo. La mayor concentración de precipitaciones ocurrirá en lapsos de entre 12 y 24 horas, con algunas zonas donde podría caer más de una pulgada de lluvia en solo una hora.

Estas condiciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas con drenaje deficiente y zonas rurales que ya han recibido lluvias abundantes en semanas recientes.

El clima en Chicago pondrá a prueba a los asistentes de Lollapalooza 2026, especialmente el viernes y sábado. | Crédito: Lollapalooza / Facebook

¿Cómo afectará la tormenta al Lollapalooza 2026?

El festival de música al aire libre de Chicago podría enfrentar sus mayores complicaciones entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado, cuando se espera el periodo con mayor probabilidad de lluvias fuertes.

El meteorólogo sénior de AccuWeather, Matt Benz, explicó que la lluvia podría intensificarse durante ese periodo, con posibilidad de inundaciones en calles y zonas con mal drenaje. Además, algunos rayos podrían acompañar las precipitaciones, lo que podría obligar a modificar temporalmente el calendario de conciertos.

Los organizadores y asistentes deberán estar atentos a los cambios del clima, especialmente durante las presentaciones nocturnas del viernes.

Pronóstico del clima para Lollapalooza 2026

Día Condiciones esperadas en Chicago Impacto para asistentes Jueves Temperaturas cálidas, con máximas en los 80 °F (27-32 °C) y llegada del sistema de lluvia Inicio del festival con ambiente caluroso Viernes Posibles tormentas durante la tarde y noche Algunas presentaciones podrían verse interrumpidas por lluvia o rayos Sábado Día más complicado, con lluvias y tormentas posibles durante la tarde Mayor riesgo de cambios en horarios y condiciones resbaladizas Domingo Tendencia a mejorar, aunque podría aparecer alguna lluvia aislada Mejores condiciones para cerrar el festival

Según AccuWeather, el viernes podría comenzar seco en Chicago, pero las tormentas podrían afectar las actuaciones de la noche. El sábado sería el día más desafiante para los asistentes, aunque las condiciones mejorarían hacia la noche.

Para el domingo, la mayor parte del tiempo permanecería estable, con una posibilidad baja de lluvias aisladas. Los expertos esperan que las condiciones mejoren antes de las presentaciones finales del festival.

Lollapalooza 2026 en Chicago tendrá temperaturas más frescas, aunque con riesgo de aguaceros y tormentas eléctricas. | Crédito: Lollapalooza / Facebook

Temperaturas bajarán y dejarán atrás el calor extremo

Una buena noticia para quienes asistan al Lollapalooza es que la tormenta llegará acompañada de un descenso importante en las temperaturas, luego de una semana marcada por niveles de calor elevados.

Aunque el jueves todavía será caluroso, con temperaturas máximas por encima de los 80 °F (27 °C), entre viernes y domingo Chicago tendrá máximas entre los 75 °F y cerca de 80 °F (24-27 °C).

Durante las noches, los termómetros bajarán generalmente a valores entre los 60 °F altos (18-20 °C), creando condiciones más cómodas para los conciertos.

Los especialistas recomiendan a los asistentes llevar protección impermeable, como ponchos o chaquetas para lluvia, además de calzado adecuado para superficies mojadas. Aunque el clima podría complicar algunos momentos del festival, el pronóstico apunta a que la mayor parte del evento podrá desarrollarse con condiciones manejables.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!