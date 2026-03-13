Una poderosa tormenta está tomando forma en Estados Unidos y podría intensificarse rápidamente durante el fin de semana, generando un amplio sistema meteorológico capaz de afectar a millones de personas. De acuerdo con meteorólogos, el fenómeno se expandirá desde el centro del país entre el domingo y el lunes, llevando consigo lluvias torrenciales, tormentas eléctricas severas y fuertes ráfagas de viento en gran parte del territorio. El sistema también podría provocar ventiscas en zonas del Medio Oeste y un brusco descenso de temperaturas detrás de un frente frío ártico. En total, se estima que áreas donde viven cerca de 200 millones de personas en el centro y el este de EE.UU. podrían experimentar algún tipo de impacto por este evento climático, que ya se perfila como uno de los más significativos del año.

Podría convertirse en un “ciclón bomba”

Los meteorólogos advierten que el sistema podría evolucionar a lo que se conoce como “ciclón bomba”, un fenómeno que ocurre cuando la presión atmosférica cae con gran rapidez en menos de 24 horas. Según explicó el meteorólogo de de AccuWeather Bernie Rayno, el fortalecimiento acelerado del sistema generaría un campo de vientos mucho más amplio e intenso, lo que aumentaría el impacto del temporal en múltiples regiones.

Además, el sistema absorberá humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el Atlántico, lo que contribuirá a intensificar las lluvias y las tormentas eléctricas a medida que avance hacia el este, explicó el meteorólogo Matt Benz.

Meteorólogos advierten que el sistema en EE.UU. podría convertirse en un ciclón bomba mientras avanza hacia el este. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estos son los estados que podrían enfrentar lluvias torrenciales y vientos fuertes

A medida que la tormenta avance, varios estados del centro y el este del país podrían experimentar lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento peligrosas. Entre las zonas más vigiladas se encuentran:

Texas

Oklahoma

Arkansas

Missouri

Tennessee

Kentucky

Illinois

Indiana

Ohio

Georgia

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Pensilvania

Nueva York

Virginia

Washington D.C.

En estas áreas, los meteorólogos prevén lluvias torrenciales, tormentas severas y vientos dañinos, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras, provocar inundaciones repentinas y generar retrasos en aeropuertos.

Ventiscas y nieve intensa en el Medio Oeste

Mientras el sur y el este del país enfrentan tormentas y lluvias intensas, las condiciones invernales podrían dominar en el Alto Medio Oeste. Las autoridades meteorológicas advierten sobre posibles ventiscas y fuertes nevadas en estados como:

Wisconsin

Michigan

Iowa

norte de Illinois

sureste de Minnesota

En estas regiones podrían acumularse entre 1 y 3 pies de nieve, especialmente desde el área de Minneapolis hasta la Península Superior de Michigan. La combinación de nieve intensa, fuertes vientos y temperaturas muy bajas podría provocar condiciones de “whiteout”, donde la visibilidad es casi nula.

Posibles apagones y caos en aeropuertos

Los meteorólogos también advierten que los vientos asociados a la tormenta podrían provocar cortes de energía que afecten a decenas o incluso cientos de miles de hogares. Además, el impacto en el transporte podría ser considerable.

Entre los aeropuertos que podrían experimentar retrasos o cancelaciones se encuentran los de:

Denver

Chicago

Detroit

Atlanta

Pittsburgh

Nueva York

Filadelfia

Boston

Washington D.C.

Charlotte

Las interrupciones en vuelos podrían extenderse desde el domingo hasta el lunes por la noche, con miles de pasajeros afectados.

Tormentas severas a lo largo del frente frío

A lo largo del frente frío ártico que avanzará hacia el este, los meteorólogos esperan una línea de tormentas eléctricas intensas. Algunas podrían producir vientos destructivos, granizo y lluvias torrenciales, además de causar acumulación de agua en carreteras y paradas temporales en operaciones aeroportuarias.

Millones de personas en EE.UU. podrían verse afectadas por tormentas severas, nieve intensa y ráfagas de viento. | Crédito: PAUL J. RICHARDS / AFP / PAUL J. RICHARDS

Un contraste extremo en el clima de EE.UU.

Mientras el centro y el este del país se preparan para el regreso del frío y las tormentas, el suroeste de Estados Unidos continuará experimentando temperaturas inusualmente cálidas, prolongando uno de los inviernos más templados registrados en la región.

Los expertos advierten que el desarrollo y la intensidad final del sistema aún podrían cambiar, pero coinciden en que se trata de uno de los eventos meteorológicos más importantes del año hasta ahora, con el potencial de afectar a millones de personas en gran parte del país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!