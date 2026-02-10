El clima continúa trayendo sorpresas en Estados Unidos y el invierno se vuelve cada vez más frío y peligroso. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) publicó el lunes 09 una advertencia de tormenta invernal para la región montañosa de la Sierra Nevada central de California y estará vigente hasta las 16:00 horas del miércoles 11 de febrero. Este cambio climático traerá lluvias, vientos fuertes y hasta la posibilidad de nieve tras semanas secas y de buen clima. Esto tendrá impacto en montañas, carreteras y embalses, por lo que si eres residente o turista, es importante que revises en dónde está activa y cuáles son las recomendaciones que puedes seguir.

En qué consiste la alerta del NWS en California

Mientras otras regiones de Estados Unidos han enfrentado tormentas constantes desde inicios de 2026, el oeste del país se mantuvo bajo condiciones más secas y cálidas de lo habitual, pero esto cambiará radicalmente. Hasta el 11 de febrero se mantiene un patrón de tiempo invernal activo sobre California, con avisos y advertencias por tormenta invernal especialmente en las zonas de montaña. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y otros servicios regionales advierten de nevadas intensas, vientos fuertes y viajes peligrosos en las áreas altas de la Sierra Nevada, mientras que la lluvia afectará a zonas bajas del norte y sur del estado.

Las zonas con mayor impacto por tormenta invernal en California

Según información compartida por Weather, las advertencias por tormenta invernal y avisos de tiempo invernal se concentran en:

Sierra Nevada de California, con acumulaciones de nieve que pueden acercarse o superar las 24 pulgadas (más de 60 cm) en los sectores más elevados.

Condados de montaña y pasos de montaña en el norte de California, donde las autoridades advierten que los viajes pueden volverse “difíciles o imposibles” durante los periodos de mayor nevada y viento.

Zonas montañosas del sur de California (cordilleras interiores) con nieve en cotas altas y lluvia en valles y costa entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

En las ciudades costeras y de valle (como gran parte del Área de la Bahía o el sur de California), el principal riesgo es la lluvia, descenso de temperatura, carreteras resbaladizas y posibles interrupciones locales, mientras las condiciones más peligrosas se dan en carreteras de montaña y pasos elevados.

NWS explica en qué zonas está vigente la alerta

La advertencia estará vigente de las 22:00 horas locales del lunes hasta las 16:00 horas del miércoles 11 de febrero y afectará principalmente la zona del parque Yosemite, el Alto Río San Joaquín y de Kaiser a Rodgers Ridge.

Según el NWS de Hanford, citado por Univision, se prevén acumulaciones totales de nieve de 30 a 45 centímetros (cm) por encima de los 2,134 metros del nivel del mar y hasta de 60 cm en las regiones más altas. Asimismo, se esperan ráfagas de viento de hasta 64 a 80 km/h.

Para el sur de California se enviarán alertas a los móviles si es que la tormenta representa peligros catastróficos, en particular, en los condados d e Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

Cambio radical en el clima par el sur de California

“Drásticos cambios en las condiciones del tiempo se pronostican en nuestro ‘Estado Dorado’ y en el sur de California. Ahora sí estamos hablando de lluvia, fuertes vientos y frío. Son varios los sistemas de tormenta que asechan a nuestro estado y que estarán ayudando a que tengamos finalmente ese cambio en las condiciones del tiempo luego de haber tenido semanas de sol en plenitud y temperaturas muy altas, incluso de 90° en algunos sectores”, explicó Yara Lasanta, meteoróloga de N+ Univisión 34.

La especialista dijo que la primera de estas tormentas “llegará este martes en la noche hacia el miércoles en la madrugada con lluvias de ligeras a moderadas en gran parte de la región y estos aguaceros serán de rápido movimiento por lo que los acumulados serán mínimos, pero detrás del sistema queda ese frío, fuertes vientos y ráfagas que pudieran superar las 40 mph en algunos sectores”.

Ahí no queda todo, porque luego de ese respiro, entre jueves, viernes y sábado 14 de febrero, incluso hasta el miércoles 18 “se ve la bastante humedad sobre nuestro territorio con la llegada de otra tormenta que, aparte de lluvia, esta sí nos dejará la caída de nieve en las montañas”

Medidas si eres residente o turista en áreas afectadas por alerta de tormenta invernal

Vístete en capas, cubre la piel expuesta y limita el tiempo al aire libre para reducir el riesgo de congelación e hipotermia si se presentan sensaciones térmicas muy bajas por viento y nieve. Ten provisiones para por lo menos 3 días: agua, comida no perecedera, medicamentos, artículos para bebés o personas mayores y un botiquín de primeros auxilios. Acondiciona tu casa para posibles cortes de energía: mantas, ropa de abrigo en capas, linternas con baterías, cargadores portátiles y una radio a pilas para seguir las actualizaciones del NWS. Evita salir durante la parte más intensa de la tormenta ya que pueden bloquear caminos durante días y dejar calles y aceras muy resbaladizas. Si debes conducir, hazlo despacio, aumenta la distancia con otros vehículos y evita puentes y pasos elevados que se hielan primero. Reduce la velocidad, enciende las luces bajas y de emergencia y, si es posible, detente en un lugar seguro o pospón el viaje. Si quedas atrapado, permanece en el vehículo si no hay un refugio cercano visible, conserva batería del teléfono, ventila ligeramente para evitar acumulación de monóxido de carbono y mantente informado con las alertas de emergencia inalámbricas (WEA). Presta especial atención a personas mayores, niños pequeños y quienes tengan enfermedades crónicas, pues son más vulnerables a la hipotermia y otros efectos del frío. Revisa el pronóstico del NWS y las alertas para cada tramo de tu ruta, especialmente si vas a cruzar la Sierra Nevada u otras montañas; considera posponer el viaje si hay advertencia de tormenta invernal.

