Una alerta por tormenta invernal en Colorado genera preocupación entre quienes planean viajar o realizar actividades al aire libre durante los próximos días. Ante este panorama, conocer la evolución del tiempo será clave para organizar la jornada y anticipar posibles cambios de planes. ¿Cuál es el pronóstico para el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre? ¿Qué sectores podrían enfrentar las condiciones más complicadas? En esta nota te contamos qué se espera para ambas fechas.

Lluvia en los valles y nieve en las montañas: así estará el clima en Colorado el 1 y 2 de noviembre (Foto: Pexels)

COLORADO INICIA NOVIEMBRE CON UNA TORMENTA INVERNAL

Colorado tendrá nieve intensa en zonas montañosas, lluvia en valles del oeste y suroeste y condiciones peligrosas para viajar durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

El mayor impacto se concentrará en las montañas San Juan, especialmente por encima de los 10,000 pies —unos 3,050 metros—, con acumulaciones importantes y ráfagas de viento. Cabe precisar que no se trata de un pronóstico de nevadas intensas para todo el estado, precisó Air Sports Net.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

El domingo 1 de noviembre se intensificarán las precipitaciones. En las elevaciones más altas predominará la nieve, mientras que algunos valles y pasos podrían alternar entre lluvia y nieve según la temperatura y la altitud. Durante el día, la cota de nieve estará aproximadamente en los 11,000 pies y descenderá posteriormente.

Las advertencias presentan diferencias según la zona:

Zona Acumulación prevista durante el episodio Vigencia de la advertencia San Juan del noroeste y suroeste, por encima de 10,000 pies Entre 12 y 18 pulgadas —30 a 46 cm—, con cantidades localmente superiores Desde las 6:00 a.m. del domingo hasta el mediodía del lunes San Juan orientales, por encima de 10,000 pies Entre 8 y 14 pulgadas —20 a 36 cm— Desde las 5:00 p.m. del domingo hasta las 11:00 a.m. del lunes

En ambas zonas se prevén ráfagas de hasta 45 mph —unos 72 km/h—. Los horarios corresponden a la hora estándar de la montaña (MST), vigente después del ajuste de relojes del domingo. Es importante aclarar que las acumulaciones son totales del episodio, no cantidades adicionales para cada día.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

El lunes 2 de noviembre, las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del lunes. La cota de nieve podría bajar hasta aproximadamente 8,000 pies —2,440 metros—, lo que aumentaría las posibilidades de nieve y superficies resbaladizas en sectores que inicialmente reciban lluvia, publicó KJCT8 News.

El momento más peligroso para circular por los pasos montañosos será entre la noche del domingo y la mañana del lunes, cuando la nieve acumulada y el viento podrían reducir considerablemente la visibilidad. En las áreas más afectadas, viajar podría resultar muy difícil o incluso imposible.

En las montañas centrales —incluidos sectores de Grand Mesa, West Elk, Sawatch y Flat Tops— hay un aviso de tiempo invernal desde el mediodía del domingo hasta las 6:00 p.m. del lunes. Se esperan entre 5 y 10 pulgadas de nieve —13 a 25 cm— por encima de los 10,000 pies, con cantidades localmente mayores.

¿HABRÁ LLUVIA Y RIESGO DE INUNDACIONES?

Sí. Por debajo de la cota de nieve, el oeste y suroeste también podrían registrar lluvia fuerte. El pronóstico regional contempla entre media y una pulgada de lluvia en valles de la vertiente occidental y entre 1 y 3 pulgadas en sectores de Four Corners, donde será mayor el riesgo de inundaciones localizadas y repentinas.

La lluvia en los valles tendería a disminuir durante el lunes, mientras que la nieve podría persistir en las montañas hasta la tarde o noche.