Una tormenta invernal se aproxima a diversas regiones de Estados Unidos, creando una amenaza climática que cambiaría drásticamente el paisaje y las condiciones de desplazamientos por carreteras. Si bien la temporada ha sido cambiante, este evento meteorológico promete ser uno de los más significativos de la semana, dejando a su paso grandes acumulaciones de nieve que genera alerta entre los residentes de las zonas afectadas. ¿Qué estados registrarán nevadas de hasta 9 pulgadas a poco de iniciar una nueva semana? La respuesta te la brindaré a continuación.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la cual comprende desde este domingo 11 hasta el lunes 12 de enero. Según la agencia citada, estas acumulaciones serían suficientes para crear condiciones de viaje “extremadamente peligrosas”.

Cabe señalar que son tres los estados que resultarán afectadas por este sistema de tormentas. Mantente atento para saber si tu localidad está incluida.

La presencia de nieve ocasionaría condiciones peligrosas al momento de conducir. (Crédito: AFP)

Los estados de EE.UU. afectados por advertencias de tormenta invernal

Maine

El NWS señala que este estado podría recibir entre 15 y 23 centímetros de nieve, específicamente en los condados de Aroostok, Piscataquis y Somerset desde la mañana de este domingo 11 hasta la madrugada del lunes 12 de enero.

Michigan

La agencia precisó que los condados de Chebogyan y Presque Isle podrían recibir hasta 1 pulgada de nieve acumulada hasta el mediodía de hoy; sin embargo la advertencia se puede extender. Además, se prevén vientos que alcanzarían velocidades de 30 mph.

Alaska

Esta región sería una de las más afectadas, según los pronósticos del NWS. Se espera que el valle del río Chatanika, el área metropolitana de Fairbankjs, el valle de Goldstream, Nenana y las planicies de Tanana reciban entre 18 y 25 centímetros de nieve desde hoy hasta la mañana del lunes 12 de enero.

La agencia añadió que, en este lapso de tiempo, las nevadas podrían alcanzar entre 2,5 y 5 centímetros por hora; suficiente para que reduzca la visibilidad a los conductores de las áreas mencionadas.

Respecto al interior central de la región, los pronósticos indican que se registrarían acumulaciones entre 2 y 5 pulgadas de nieve hasta el lunes 12 por la mañana.

Alaska será una de las zonas más afectadas con el posible paso de esta tormenta invernal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Recomendaciones para conducir con presencia de nieve en las carreteras

ANTES DE SALIR

Revisa los pronósticos y posibles cierres de ruta. En caso el viaje no sea necesario, es recomendable que te quedes en casa.

De ser un viaje importante, tendrás que mantener a tu auto en condiciones óptimas, como llantas con presión correcta, nivel de anticongelante, batería en buen estado, etc.

Lleva contigo un kit de emergencia: raspa hielo, pala pequeña, manta, ropa abrigadora, agua y medicamentos básicos.

DURANTE EL VIAJE

No conduzcas a excesiva velocidad; será más difícil de frenar y perderías el control.

Mantén una distancia considerable con el vehículo delantero.

Enciende las luces bajas cuando exista niebla o está muy nublado.

