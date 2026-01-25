Con el paso de la tormenta invernal más fuerte de la temporada, millones de hogares en Estados Unidos enfrentan un riesgo que a veces se subestima: las tuberías congeladas. Cuando las temperaturas caen por debajo de cero, incluso por pocas horas, el agua dentro de las tuberías puede expandirse, romperlas y provocar fugas que generen daños costosos y sorpresas desagradables en tu hogar. Por eso, antes de que el frío extremo llegue, es vital tomar precauciones sencillas pero efectivas para proteger tu vivienda y saber cómo reaccionar si alguna tubería se congela. Hoy te cuento todo lo que necesitas saber para prevenir este problema y actuar rápido si sucede, justo como plantea el titular.
Por qué las tuberías congeladas son un problema serio
El agua se expande al congelarse, aumentando la presión dentro de la tubería y haciendo que pueda romperse. Según la Cruz Roja Americana, las zonas más vulnerables son:
- Tuberías exteriores y grifos de jardín, incluyendo líneas de riego y piscinas.
- Áreas sin calefacción como sótanos, áticos, garajes y espacios de acceso.
- Tuberías cercanas a paredes exteriores o dentro de gabinetes contra paredes exteriores.
De hecho, según el Insurance Institute for Business and Home Safety, las tuberías congeladas son una de las causas más comunes de daños internos relacionados con el invierno, y el riesgo aumenta en lugares donde el frío extremo es poco frecuente.
Antes de la helada: checklist de prevención
Aisla las tuberías expuestas
- Agrega aislamiento a tuberías en áticos, sótanos y espacios de acceso.
- Protege tanto tuberías de agua fría como caliente.
- Considera fundas para tuberías o cinta calefactora aprobada (UL) para tuberías exteriores.
Cierra y drena fuentes de agua externas
- Retira, drena y guarda mangueras de exterior.
- Cierra las válvulas interiores que alimentan grifos exteriores y abre el grifo exterior para vaciar el agua restante.
Sella corrientes de aire frío hacia la plomería
- El aire frío puede colarse por gabinetes, sótanos o espacios de acceso y congelar una tubería.
- Caulk y sella huecos alrededor de ventanas, puertas y otras entradas de aire.
Ubica la válvula principal de agua
- Si una tubería revienta, cerrar rápidamente la válvula principal reduce significativamente los daños.
- No esperes a la emergencia para buscarla; ubícala ahora.
Durante la helada: mantén el agua y el calor en movimiento
- Abre los gabinetes de cocina y baño para permitir que el aire cálido circule alrededor de las tuberías.
- Deja un goteo lento en grifos conectados a tuberías expuestas; el movimiento del agua ayuda a prevenir congelamiento.
- Mantén la calefacción estable durante la noche; cambios bruscos de temperatura aumentan el riesgo de tuberías congeladas.
- Si vas a salir de la ciudad, deja la calefacción encendida, no menos de 55 °F (13 °C).
Cómo identificar una tubería congelada
- Signo más común: al abrir un grifo, el agua solo gotea.
- Suele ocurrir en tuberías contra paredes exteriores o donde el agua entra al hogar.
Cómo descongelar una tubería de forma segura
- Mantén abierto el grifo para que el agua fluya a medida que el hielo se derrite.
- Aplica calor seguro: secador de cabello, manta eléctrica, calefactor lejos de materiales inflamables o toallas calientes.
- Nunca uses llamas abiertas.
- Si no puedes localizar o descongelar la tubería, llama a un plomero certificado.
Tomando estos pasos simples, puedes proteger tu hogar de las sorpresas más comunes de la temporada fría y asegurarte de que la tormenta invernal no termine causando daños innecesarios. Mantén el agua en movimiento, revisa tus tuberías y actúa rápido si notas signos de congelamiento.
