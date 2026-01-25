Con el paso de la tormenta invernal más fuerte de la temporada, millones de hogares en Estados Unidos enfrentan un riesgo que a veces se subestima: las tuberías congeladas. Cuando las temperaturas caen por debajo de cero, incluso por pocas horas, el agua dentro de las tuberías puede expandirse, romperlas y provocar fugas que generen daños costosos y sorpresas desagradables en tu hogar. Por eso, antes de que el frío extremo llegue, es vital tomar precauciones sencillas pero efectivas para proteger tu vivienda y saber cómo reaccionar si alguna tubería se congela. Hoy te cuento todo lo que necesitas saber para prevenir este problema y actuar rápido si sucede, justo como plantea el titular.

Por qué las tuberías congeladas son un problema serio

El agua se expande al congelarse, aumentando la presión dentro de la tubería y haciendo que pueda romperse. Según la Cruz Roja Americana, las zonas más vulnerables son:

Tuberías exteriores y grifos de jardín , incluyendo líneas de riego y piscinas.

, incluyendo líneas de riego y piscinas. Áreas sin calefacción como sótanos, áticos, garajes y espacios de acceso.

como sótanos, áticos, garajes y espacios de acceso. Tuberías cercanas a paredes exteriores o dentro de gabinetes contra paredes exteriores.

De hecho, según el Insurance Institute for Business and Home Safety, las tuberías congeladas son una de las causas más comunes de daños internos relacionados con el invierno, y el riesgo aumenta en lugares donde el frío extremo es poco frecuente.

El hielo dentro de las tuberías puede generar fugas inesperadas y costosas en plena tormenta invernal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Antes de la helada: checklist de prevención

Aisla las tuberías expuestas

Agrega aislamiento a tuberías en áticos, sótanos y espacios de acceso.

Protege tanto tuberías de agua fría como caliente.

Considera fundas para tuberías o cinta calefactora aprobada (UL) para tuberías exteriores.

Cierra y drena fuentes de agua externas

Retira, drena y guarda mangueras de exterior.

Cierra las válvulas interiores que alimentan grifos exteriores y abre el grifo exterior para vaciar el agua restante.

Sella corrientes de aire frío hacia la plomería

El aire frío puede colarse por gabinetes, sótanos o espacios de acceso y congelar una tubería.

Caulk y sella huecos alrededor de ventanas, puertas y otras entradas de aire.

Ubica la válvula principal de agua

Si una tubería revienta, cerrar rápidamente la válvula principal reduce significativamente los daños.

No esperes a la emergencia para buscarla; ubícala ahora.

Durante la helada: mantén el agua y el calor en movimiento

Abre los gabinetes de cocina y baño para permitir que el aire cálido circule alrededor de las tuberías.

para permitir que el aire cálido circule alrededor de las tuberías. Deja un goteo lento en grifos conectados a tuberías expuestas; el movimiento del agua ayuda a prevenir congelamiento.

en grifos conectados a tuberías expuestas; el movimiento del agua ayuda a prevenir congelamiento. Mantén la calefacción estable durante la noche; cambios bruscos de temperatura aumentan el riesgo de tuberías congeladas.

durante la noche; cambios bruscos de temperatura aumentan el riesgo de tuberías congeladas. Si vas a salir de la ciudad, deja la calefacción encendida, no menos de 55 °F (13 °C).

Trabajadores despejan nieve frente a un edificio residencial en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Cómo identificar una tubería congelada

Signo más común: al abrir un grifo, el agua solo gotea.

Suele ocurrir en tuberías contra paredes exteriores o donde el agua entra al hogar.

Cómo descongelar una tubería de forma segura

Mantén abierto el grifo para que el agua fluya a medida que el hielo se derrite. Aplica calor seguro: secador de cabello, manta eléctrica, calefactor lejos de materiales inflamables o toallas calientes. Nunca uses llamas abiertas. Si no puedes localizar o descongelar la tubería, llama a un plomero certificado.

Tomando estos pasos simples, puedes proteger tu hogar de las sorpresas más comunes de la temporada fría y asegurarte de que la tormenta invernal no termine causando daños innecesarios. Mantén el agua en movimiento, revisa tus tuberías y actúa rápido si notas signos de congelamiento.

Imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

Una persona camina por la nieve en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Una mujer camina bajo la nieve en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Un hombre camina entre la nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: Amid FARAHI / AFP

Una mujer camina con paraguas bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!