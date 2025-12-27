Los efectos de una tormenta invernal en Estados Unidos podrían perjudicar tus planificaciones durante este fin de semana. Los recientes pronósticos climáticos han advertido que ciertas regiones del país registrarían intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento. A continuación, te revelaré qué estados están expuestos a estas complicaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este sistema traería hasta 18 pulgadas de nieve en ciertas áreas, lo que ocasionaría viajes peligrosos, carreteras resbaladizas y una nula visibilidad.

Ante estas posibles condiciones climáticas, las alertas se mantendrán vigentes hasta la noche de este sábado 27 de diciembre; sin embargo, en algunas regiones se extenderían hasta el lunes 29 del presente mes.

Estas posibles precipitaciones de nieve ocasionarían que las carreteras estén resbaladizas. (Crédito: AFP)

Qué regiones se verán afectadas con nieve a causa de la tormenta invernal

El NWS precisó que 10 estados mantienen vigente la alerta por la enorme tormenta invernal que está ocasionando serias complicaciones entre sus ciudadanos, los cuales te detallaré a continuación:

Connecticut

Distinto condados de esta área registrarían acumulaciones de nieve. Por ejemplo, los condados de Middlesex, New London, Fairfield, New Haven y Litchfield podrían recibir una nevada de hasta 1 pulgada. Además, no se descarta la presencia de una ligera capa de hielo en estas zonas.

Massachusetts

En condado de Western Hampden se mantiene bajo alerta de presencia de nieve, pero no sería la única zona. La cadena montañosa Berkshires registraría una pulgada en la tarde de este sábado 27 de diciembre.

Nueva York

Se prevén hasta dos pulgadas de nieve en la Región Capital, el Valle Mohawk, Catskills y Taconics en horas de la tarde de este sábado. Respecto a los condados del centro y sur, se esperan acumulaciones de hasta 12 pulgadas.

Long Island y la ciudad de Nueva York solo presenciarán nieve ligera y hielo; sin embargo, son suficientes para crear condiciones peligrosas al momento de conducir.

La ciudad de Nueva York presenciará una ligera capa de nieve este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Nueva Jersey

Los condados de Passaic, Hudson, Essex y Union enfrentarán precipitaciones en horas de la tarde de este sábado 27 de diciembre. Por lo tanto, las carreteras estarán resbaladizas.

Pensilvania

Solo dos condados estaban bajo alerta de posible nieve, aguanieve y ligera acumulación de nieve, las cuales son Wayne y Pike. Ante ello, la agencia incitó a los conductores llevar consigo comida y agua.

Colorado

El NWS estimó que el Paso Rabbit Ears y las montañas Elkhead y Park recibirían hasta 17 pulgadas de nieve y ráfagas de viento que superarían los 72 km/h.

Idaho

Las regiones montañosas de la región, incluyendo Sawtooth Basin y Sun Valley, podrían registrar entre 7 y 17 pulgadas de nieve durante este sábado. Además, los fuertes vientos se harían presente, provocando condiciones peligrosas para sus residentes.

California

En las zonas más elevadas de este área, se prevé que reciban hasta 18 pulgadas de nieve y fuertes ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 128 km/h. Por lo tanto, la alerta se mantiene vigente en esta zona.

Las zonas más elevadas de California registrarían acumulaciones de nieve de hasta 18 pulgadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Wyoming

La Sierra Madre de este estado se está preparando para recibir aproximadamente 17 pulgadas de nieve y vientos de hasta 72 km/h. Por consecuente, quedan totalmente prohibidos las actividades al aire libre, ya que sería una decisión mortal.

Alaska

El impacto de la tormenta invernal se presenciará en las zonas que conforman Panhandle, ya que se prevén acumulaciones de nieve que alcanzarían las 44 pulgadas. Sin embargo, en otras partes serían menores las cantidades, tales como Admiralty Island y Annette Island.

