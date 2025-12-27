Los efectos de una tormenta invernal en Estados Unidos podrían perjudicar tus planificaciones durante este fin de semana. Los recientes pronósticos climáticos han advertido que ciertas regiones del país registrarían intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento. A continuación, te revelaré qué estados están expuestos a estas complicaciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este sistema traería hasta 18 pulgadas de nieve en ciertas áreas, lo que ocasionaría viajes peligrosos, carreteras resbaladizas y una nula visibilidad.
Ante estas posibles condiciones climáticas, las alertas se mantendrán vigentes hasta la noche de este sábado 27 de diciembre; sin embargo, en algunas regiones se extenderían hasta el lunes 29 del presente mes.
Qué regiones se verán afectadas con nieve a causa de la tormenta invernal
El NWS precisó que 10 estados mantienen vigente la alerta por la enorme tormenta invernal que está ocasionando serias complicaciones entre sus ciudadanos, los cuales te detallaré a continuación:
- Connecticut
Distinto condados de esta área registrarían acumulaciones de nieve. Por ejemplo, los condados de Middlesex, New London, Fairfield, New Haven y Litchfield podrían recibir una nevada de hasta 1 pulgada. Además, no se descarta la presencia de una ligera capa de hielo en estas zonas.
- Massachusetts
En condado de Western Hampden se mantiene bajo alerta de presencia de nieve, pero no sería la única zona. La cadena montañosa Berkshires registraría una pulgada en la tarde de este sábado 27 de diciembre.
- Nueva York
Se prevén hasta dos pulgadas de nieve en la Región Capital, el Valle Mohawk, Catskills y Taconics en horas de la tarde de este sábado. Respecto a los condados del centro y sur, se esperan acumulaciones de hasta 12 pulgadas.
Long Island y la ciudad de Nueva York solo presenciarán nieve ligera y hielo; sin embargo, son suficientes para crear condiciones peligrosas al momento de conducir.
- Nueva Jersey
Los condados de Passaic, Hudson, Essex y Union enfrentarán precipitaciones en horas de la tarde de este sábado 27 de diciembre. Por lo tanto, las carreteras estarán resbaladizas.
- Pensilvania
Solo dos condados estaban bajo alerta de posible nieve, aguanieve y ligera acumulación de nieve, las cuales son Wayne y Pike. Ante ello, la agencia incitó a los conductores llevar consigo comida y agua.
- Colorado
El NWS estimó que el Paso Rabbit Ears y las montañas Elkhead y Park recibirían hasta 17 pulgadas de nieve y ráfagas de viento que superarían los 72 km/h.
- Idaho
Las regiones montañosas de la región, incluyendo Sawtooth Basin y Sun Valley, podrían registrar entre 7 y 17 pulgadas de nieve durante este sábado. Además, los fuertes vientos se harían presente, provocando condiciones peligrosas para sus residentes.
- California
En las zonas más elevadas de este área, se prevé que reciban hasta 18 pulgadas de nieve y fuertes ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 128 km/h. Por lo tanto, la alerta se mantiene vigente en esta zona.
- Wyoming
La Sierra Madre de este estado se está preparando para recibir aproximadamente 17 pulgadas de nieve y vientos de hasta 72 km/h. Por consecuente, quedan totalmente prohibidos las actividades al aire libre, ya que sería una decisión mortal.
- Alaska
El impacto de la tormenta invernal se presenciará en las zonas que conforman Panhandle, ya que se prevén acumulaciones de nieve que alcanzarían las 44 pulgadas. Sin embargo, en otras partes serían menores las cantidades, tales como Admiralty Island y Annette Island.
