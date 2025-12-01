El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta debido al sistema de baja presión que avanza progresivamente hacia la región triestatal, lo que traerá consigo la primera nevada de la temporada en estos primeros días de diciembre. Ante esto, la agencia compartió una serie de recomendaciones para aquellos ciudadanos que planean viajar en auto o se trasladarán por las calles.

¿En qué lugares del área triestatal se espera mayor cantidad de nieve?

Según los reportes del NWS, estas son las 3 zonas principales donde las nevadas tendrán un impacto considerable: interior del valle bajo de Houston, interior del noreste de Nueva Jersey e interior del suroeste de Connecticut.

Los pronósticos revelan que, en estos sectores, se presenciarán acumulaciones de nieve de entre 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 centímetros). Sin embargo, no se descarta que existan picos cercanos a 6 pulgadas (15.2 centímetros) en zonas de mayor altitud.

Se esperan acumulaciones de entre 3 y 5 pulgadas en varios condados del norte de Nueva York y Nueva Jersey. (Crédito: Freepik)

Respecto al sur y áreas más próximas a la ciudad de Nueva York, se espera un panorama moderado, ya que sus ciudadanos recibirán entre unas décimas y hasta 2 pulgadas (5 centímetros) de nieve. Sin embargo, esto sería suficiente para que las carreteras estén resbaladizas.

Ahora, desde el litoral de Nueva Jersey hasta las playas de Fairfield, se prevé lluvias y breves ráfagas de nieve húmeda. Estas dos condiciones climáticas ocasionarían que los conductores tengan dificultades al momento de conducir por la I-95.

Recomendaciones por la tormenta invernal en el área triestatal

Aunque este evento meteorológico no sería de consideración, los expertos enfatizan en prestar atención a las actualizaciones del NWS durante las próximas 24 horas, ya que pueden surgir cambios repentinos. Para ello, compartieron una serie de recomendaciones que se deberían seguir durante la tormenta invernal:

Salir con anticipación durante la mañana del martes 2 de diciembre.

Inspeccionar el estado de las carreteras antes de conducir.

Presta atención a los posible retrasos escolares en los condados del norte

Usar ropa abrigadora debido al fuerte frío que trae consigo la nevada.

Es importante usar ropa abrigadora al momento de salir a las calles durante la tormenta invernal. (Crédito: Freepik)

Qué horarios del martes 2 de diciembre serán críticos por la llegada de la tormenta invernal

Martes en la madrugada: se espera una precipitación en el área metropolitana; en zonas del norte ya se presenciará nieve.

se espera una precipitación en el área metropolitana; en zonas del norte ya se presenciará nieve. Martes por la mañana y primera horas de la tarde: se prevé grandes acumulaciones de nieve en los condados de Orange, Putnam y Passaic.

se prevé grandes acumulaciones de nieve en los condados de Orange, Putnam y Passaic. Martes por la noche: se registraría ligeras acumulaciones de nieve en sectores del este de Connecticut y puntos costeros más fríos.

