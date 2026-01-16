El invierno sigue azotando a Estados Unidos y, en la reciente semana, ha lanzando un nuevo desafío climático que ha generado alerta entre las distintas comunidades. Sucede que los expertos en meteorología han indicado la presencia de un sistema meteorológico que traerá nieve y complicaría los desplazamientos en diversas regiones del país en las próximas horas. Con la visibilidad en riesgo y las temperaturas en descenso, es importante estar preparado ante la advertencia. A continuación, te revelaré qué zonas resultarán afectadas.

El pasado jueves 15 de enero, el Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas inglés) emitió esta advertencia, señalando que se esperan “chubascos de nieve y vientos fuertes” que crearán condiciones de viaje peligrosas hasta horas de la noche de este viernes 16 de enero.

Para la mañana de hoy, la agencia señaló que se formarían turbonadas sobre las Altas Llanuras del Norte y Centro, con grandes posibilidades de trasladarse hacia el Medio Oeste en horas de la tarde.

Lo preocupante de este evento es que la combinación peligrosa de fuertes nevadas y vientos dañinos incrementaría las posibilidades de accidentes de tránsito; por esa razón, los conductores deberán tomar las precauciones necesarias.

“Si se encuentra con una tormenta de nieve mientras conduce y no puede salir de la carretera de manera segura, reduzca la velocidad, encienda las luces de emergencia y evite frenar bruscamente”, fueron las recomendaciones del Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS.

Diversos estados de las Altas Llanuras y Medio Oeste resultarán afectados con este sistema durante hoy. (Crédito: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Qué estados resultarían afectados por la tormenta invernal

Como te indiqué anteriormente, las áreas que resultarán afectadas en lo que resta de la jornada son las Llanuras del Norte y Centro, y el Medio Oeste. Sin embargo, la agencia citada enfatizó que el impacto de este evento se sentirá con mayor fuerza en las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur) y Nebraska.

Aunque también se incluye los estados de Kansas, Missouri, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois e Indiana, las posibilidades de los efectos de esta tormenta invernal en estas regiones serán bajas.

Los estados de las Dakotas y Nebraska resultarán más afectadas con el paso de la tormenta invernal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Las borrascas de nieve que se prevén en las próximas horas se considera como un “grave peligro meteorológico”, según el NWS. Éstas suelen aparecer y desaparecer con rapidez, pero su paso ocasiona que las carreteras estén resbaladizas en cuestión de minutos.

