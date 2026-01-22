En alerta máxima se encuentran los residentes de la zona oriental de Estados Unidos ante la llegada de una tormenta invernal este fin de semana. Este fenómeno, el más extremo de la temporada hasta la fecha, será alimentado por una brutal ráfaga de aire ártico, lo que favorecerá la acumulación de grandes cantidades de hielo en diversos lugares. ¿Por qué el hielo representa la mayor preocupación entre el 23 y 26 de enero? La respuesta a continuación.

Vale precisar que esta tormenta fue catalogada como un “evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas” por Ryan Maue, ex científico en jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. “No sé cómo la gente va a lidiar con esto”, dijo.

Las carreteras se pueden volver un total peligro en cuestión de minutos debido a la intensa nevada. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

¿POR QUÉ EL HIELO ACUMULADO REPRESENTA LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LA TORMENTA INVERNAL EN EE.UU.?

Los meteorólogos advirtieron que el hielo representa la mayor preocupación de la tormenta invernal de Estados Unidos porque añadiría peso adicional a los árboles y los cables eléctricos, provocando cortes de energía generalizados de larga duración y afectando a millones de residentes. “Si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada) — o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo — eso podría ser catastrófico”, señaló Keith Avery, CEO de la Cooperativa Eléctrica de Newberry en Carolina del Sur, publica AP.

Y aunque las temperaturas aumenten pasado el 26 de enero, el hielo formado en carreteras y aceras permanecería por más tiempo, lo que conllevaría a que el transporte se paralice en las principales ciudades.

Según el pronóstico actual, “algunas zonas del sur de Estados Unidos, desde el norte y este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas, corren el mayor riesgo de sufrir importantes acumulaciones de hielo y cortes de energía. Esto incluye ciudades importantes como Atlanta, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Huntsville (Alabama) y Memphis (Tennessee)”, precisa CNN.

Un mapa de pronóstico dio a conocer una lista de las ciudades en al menos 13 estados que podrían enfrentar impactos de hielo de cierta magnitud entre el viernes y el sábado por la noche, publica Newsweek. Ellos son:

Odessa, Texas

Lubbock, Texas

Austin, Texas

Dallas, Texas

Shreveport, Luisiana

Little Rock, Arkansas

Memphis, Tennessee

Tuscaloosa, Alabama

Huntsville, Alabama

Atlanta, Georgia

Macon, Georgia

Charlotte, Carolina del Norte

Wilmington, Carolina del Norte

Columbia, Carolina del Sur

Charleston, Carolina del Sur

Vale mencionar que el impacto sobre la infraestructura también incluye daños en tuberías y sistemas de calefacción.

RECOMENDACIONES ANTE LA LLEGADA DE LA TORMENTA INVERNAL

Debido a que ya se tiene un antecedente de cortes de luz y paralizaciones de tránsito, ocurrido por una tormenta en febrero de 1994, el meteorólogo Dylan Federico recomendó “prepararse como si se acercara un huracán”, ya que posiblemente los suministros, agua y sistemas de calefacción alternativos serían afectados por los cortes de energía prolongados, precisa en otra publicación de Newsweek.

Abastecerse con alimentos no perecederos, agua potable y combustible.

Cargar dispositivos electrónicos, almacenar ropa de abrigo y revisar el funcionamiento de equipos de calefacción.

Proteger tuberías, plantas, mascotas y personas.

Podar las ramas vulnerables de los árboles cerca de propiedades valiosas.

El mal tiempo en EE.UU. traerá nevadas, lluvias y fuertes vientos que podrían afectar carreteras y viajes. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

