En caso residas en algún estado del área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) , debes prepararte ante los cambios inesperados en las condiciones meteorológicas. Los últimos reportes prevén una tormenta invernal que amenaza con perjudicar los viajes por carreteras y vuelos. A continuación, te mencionaré en qué momento exacto se presenciará nevadas con mayor intensidad.

Si bien la alerta, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se mantiene vigente desde la tarde del pasado miércoles 24 de diciembre, el impacto se sentirá en estos días.

Este fenómeno meteorológico será un punto en contra para aquellas personas que pretenden regresar, por vehículo o avión, hacia uno de los estados que conforman el área triestatal tras las celebraciones de Navidad.

A causa de la tormenta invernal, los viajeros tendrán complicaciones para regresar al área triestatal. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Cuándo se presenciará mayores nevadas en el área triestatal

Según los pronósticos de los medios ABC 7 Nueva York y The New York Post, el periodo de mayor impacto se registrará desde las 3:00 p.m. de este viernes 26 hasta aproximadamente las 10:00 a.m. del sábado 27 de diciembre.

Respecto a las acumulaciones de nieve en la región, pueden variar dependiendo de la localidad. Por ejemplo, en gran parte del área triestatal se esperan nevadas de hasta 6 pulgadas; sin embargo, en Long Island y el corredor de la I-287 superarían las 8 pulgadas.

Los distritos de Manhattan, Queens y Brooklyn registrarán menores cantidades de nieve; caso contrario a los condados de Orange, Sullivan, Ulster, Pike y el noreste de Nueva Jersey, que se prevén acumulaciones de hasta 6 pulgadas.

Se prevé que distintas localidades de Nueva Jersey reciban hasta 6 pulgadas de nieve. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué ocurrirá después de la tormenta invernal en el área triestatal

Si consideras que las condiciones climáticas mejorarán con el pasar de los días, seguirás experimentando una sensación térmica que estará cerca del punto de congelación. Por lo tanto, es necesario que tomes las precauciones necesarias si conducirás o transitarás por las calles debido a la presencia de resbaladizas.

Para el domingo 28 de diciembre, habrá un ligero ascenso en los termómetros, ya que se esperan temperaturas que llegarían a los 39°F; sin embargo, presenciarías un frío intenso.

El panorama climático no cambiará para inicios del 2026, ya que un frente frío avanzará sobre el área triestatal. Este evento traerá temperaturas bajas, lo que te incentivaría a usar ropa abrigadora para evitar contraer hipotermia o congelamiento.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!