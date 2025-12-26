La tarde del 26 de diciembre es clave para el área triestatal por una alerta de tormenta invernal y lo que se perfila como la nevada más importante de la temporada que amenaza con hielo y nieve. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional abarca gran parte de la ciudad de Nueva York, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut debido a un sistema potente que comenzará a sentirse desde hoy. Si vives en esta zona de Estados Unidos o llegaste como turista para conocer el árbol de Navidad del Rockefeller Center, tomarte la clásica foto en el Puente de Brooklyn o Manhattan, es vital que conozcas los horarios clave para la llegada del fenómeno, así como las acumulaciones esperadas de nieve y las medidas de precaución porque hay riesgos en los traslados y visibilidad.

“Para el centro de Pensilvania hay un aviso por tormenta de hielo ya que la lluvia pudiera congelarse y provocar condiciones muy peligrosas en las carreteras. En Baltimore y Philadelphia hay una advertencia de tiempo invernal ya que se espera muy poca nieve y muy poco hielo por lo que hay que tener precaución, pero la alerta máxima de aviso de tormenta invernal fue emitida para la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York siendo el primero en casi 4 años ya que se espera bastante nieve durante las horas de la tarde y noche del viernes”, explicó Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo en Washington D.C.

Y es que no se trata de un evento cotidiano, sino que ha sido catalogado como la peor tormenta invernal de la temporada.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se preparan para la peor tormenta invernal de la temporada. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Horarios clave para la llegada de la tormenta invernal en el área triestatal

Se estima que la nieve comience a desplazarse por el área metropolitana entre las 3 p.m. y las 6 p.m. de este viernes 26 de diciembre.

El punto álgido de la tormenta ocurrirá durante la noche, específicamente desde las 8 p.m. hasta la 1 a.m., con ráfagas que podrían dejar hasta 2 pulgadas de nieve por hora.

Acumulaciones esperadas por zonas

En la ciudad de Nueva York se prevén entre 4 y 8 pulgadas y otras regiones enfrentarán condiciones más severas.

En las montañas Catskill, Poconos y Hudson Valley, las acumulaciones podrían alcanzar hasta las 12 pulgadas debido a la combinación de energía de tormentas previas con aire ártico.

Riesgos en los traslados y visibilidad

Las autoridades advierten sobre una visibilidad extremadamente baja y carreteras resbaladizas que harán la conducción muy peligrosa. “Mucha precaución porque las carreteras podrían continuar peligrosas hasta el sábado al mediodía”, agregó el meteorólogo Joseph Martínez.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams instaron a los ciudadanos a extremar precauciones y evitar traslados innecesarios hasta el sábado.

Se esperan hasta ocho pulgadas de nieve en Nueva York y Nueva Jersey. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Pronóstico para el fin de semana por tormenta invernal

Si bien este viernes marcará el inicio de lo que se espera sea la nevada más importante de la temporada, el frío se mantendrá intenso durante el sábado, lo que dificultará que la nieve se derrita de forma natural. Ante esto, la Oficina de Gestión de Emergencias mantiene activa una alerta de viaje para todo el fin de semana.

Aunque el domingo 28 se espera un breve ascenso en los termómetros, el alivio será temporal debido a que una nueva ola de frío ártico ingresará a la región en los últimos días de 2025.

Ante esto, es vital proteger a niños y ancianos de la hipotermia y se recomienda a los residentes estar atentos a los reportes mediante Notify NYC o el portal de la oficial de Clima Severo de la ciudad para tener las actualizaciones en tiempo real.

Aunque la nieve podría transformarse en lluvia helada el sábado, las temperaturas seguirán rozando el punto de congelación, dificultando el deshielo. Además, se espera que una nueva ola de frío ártico cierre los últimos días de 2025.

