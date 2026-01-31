Antes de que muchos se preparen para el fin de semana, una tormenta invernal avanza sobre gran parte del este y el sureste de Estados Unidos con un combo poco amigable: nieve, vientos intensos y frío extremo. El sistema, que impacta especialmente este sábado 31 de enero, no solo complica los traslados y las actividades al aire libre, sino que también enciende alertas por temperaturas inusuales, incluso en zonas donde el invierno suele sentirse más leve. Es un evento que combina nevadas, ráfagas peligrosas en la costa y un posterior ingreso de aire Ártico que amplía el alcance del frío a millones de personas. Pero, ¿qué estados se llevarán la peor parte? Aquí te lo contamos.

Estados bajo alerta por vientos y nevadas

A partir de este sábado, los efectos más notorios de la tormenta se concentran en varios estados del este y sureste del país. De acuerdo con Joseph Martínez, meteorólogo de Noticias Telemundo, la nieve será protagonista desde temprano y podría acumularse de forma significativa en algunas zonas:

Carolina del Norte : todo el estado amanecerá con nieve este sábado. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 8 pulgadas .

: todo el estado amanecerá con nieve este sábado. Se esperan acumulaciones de . Carolina del Sur : también registrará nevadas desde las primeras horas del día.

: también registrará nevadas desde las primeras horas del día. Georgia (zona de Atlanta) : la nieve alcanzará áreas del norte del estado, algo poco frecuente para la región.

: la nieve alcanzará áreas del norte del estado, algo poco frecuente para la región. Virginia (Virginia Beach): nevadas previstas para el sábado 31, con acumulados de 4 a 5 pulgadas.

Mapa de nevadas previstas: la tormenta invernal concentrará mayores acumulaciones entre las Carolinas, Virginia y Georgia, con impacto hasta el domingo. | Crédito: AccuWeather

Además de la nieve, el meteorólogo advirtió que los vientos en la costa podrían superar las 70 millas por hora, aumentando el riesgo de caída de árboles, cortes de energía y condiciones peligrosas para la navegación.

“El domingo 1 de febrero, la tormenta comienza a alejarse hacia el Atlántico”, señaló Martínez, aclarando que no impactará directamente a las principales ciudades del noreste, que aún lidian con la nieve y el frío dejados por el sistema del fin de semana anterior. Aun así, el alivio será parcial, porque detrás de esta tormenta llega un nuevo factor de preocupación.

Se trata de otro pulso de aire Ártico que invadirá prácticamente toda la costa este. Según Martínez, más de 190 millones de estadounidenses están bajo algún tipo de alerta por frío extremo. “Hay avisos que se extienden desde Boston hasta Miami”, explicó, destacando que incluso estados del sur enfrentarán temperaturas poco habituales.

Esta tormenta invernal en EE.UU. mantiene en alerta a millones de personas por el frío ártico y las nevadas previstas en varios estados. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Frío en Florida

El impacto del frío será especialmente llamativo en Florida. En Orlando, las temperaturas podrían marcar 50°F el sábado, caer a 25°F el domingo —lo que sería frío récord— y seguir en los 20°F el lunes por la mañana. En Miami, los termómetros podrían amanecer en los 30°F el domingo y el lunes, y con el viento, la sensación térmica en Orlando podría descender hasta 11°F durante la mañana del domingo.

En resumen, este fin de semana combina nieve, viento y frío extremo en una franja amplia del país. Como suele insistir el propio Martínez, la clave está en prepararse, limitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las alertas oficiales, porque las condiciones pueden cambiar rápidamente y el invierno, esta vez, no está dando tregua.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

