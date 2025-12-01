La primera gran tormenta de diciembre llegó y gran parte de Estados Unidos está afectada con nevadas, hielo y vientos peligrosos. Esto no solo ha traído el invierno antes de tiempo, pues está previsto para iniciarse oficialmente el 21 de este mes, sino que ha dejado miles de vuelos cancelados, autopistas cerradas y autoridades emitiendo alertas urgentes para millones de viajeros tras las celebraciones del Día de Acción de Gracias que se vieron afectadas por las condiciones climáticas. Si te preguntas cómo estará el clima este martes 02 de diciembre, aquí te explico las zonas que acumularán hasta 5 pulgadas de nieve.

El primer día del último mes del año arrancó con una tormenta ártica que trajo nieve pesada, ráfagas y lluvia helada que afectaron la movilidad aérea y terrestre, pues redujo la visibilidad a apenas unos metros. Según ABC News, la mañana comenzó con más de 12.000 vuelos demorados y más de 1.000 cancelados.

El avance del sistema climático afectó aeropuertos clave como Chicago, Detroit, Atlanta, Filadelfia y los tres principales de Nueva York reportaron operaciones severamente afectadas. Además, cientos de rutas interestatales permanecieron bajo advertencias de clima invernal.

Los meteorólogos advierten que el país podría enfrentar una semana complicada en cuanto al clima.(Foto: DenisTangneyJr / iStock) / DenisTangneyJr

Pronóstico para el martes 02 de diciembre por tormenta invernal en EE.UU.

Según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema de baja presión que avanza hacia la región triestatal podría traer la primera nevada significativa de la temporada este martes.

Los pronósticos iniciales apuntan a acumulaciones de entre 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 cm) en varios condados del norte de Nueva York y Nueva Jersey, con picos cercanos a 6 pulgadas (15.2 cm) en áreas más elevadas.

Los condados de Orange, Putnam y Passaic tienen mayor probabilidad de ver acumulaciones notables por las temperaturas más frías desde las primeras horas del martes.

Zonas donde caerá más nieve este martes 02 de diciembre

El NWS identifica 3 zonas principales donde se espera el mayor impacto:

Interior del valle bajo del Hudson Interior del noreste de Nueva Jersey Interior del suroeste de Connecticut

En estos sectores, las acumulaciones podrían oscilar entre 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 cm), mientras que los puntos más altos, especialmente en zonas rurales y boscosas, se acercarían a las 6 pulgadas (15.2 cm), un registro notable para comienzos de temporada.

Fuentes locales advierten que la nueva ola podría dejar “más de un pie de nieve” en zonas críticas. (Foto: Steven White / iStock) / Steven White

¿Cómo estará el clima en EE.UU. el resto de la primera semana de diciembre?

Los meteorólogos han sido enfáticos en afirmar que se espera una semana complicada, ¿por qué? Pues una segunda tormenta se aproxima al noreste, especialmente en Nueva Inglaterra, donde se esperan acumulaciones significativas que podrían agravar el colapso en rutas y aeropuertos.

Para el miércoles 03 de diciembre se espera una mejora rápida, con cielos más secos y temperaturas frías pero estables. Además, no se ha descartado un giro en la trayectoria que empuje el sistema hacia el oeste y deje totales más altos de lo previsto.

