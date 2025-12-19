Recientes pronósticos han alertado de una poderosa tormenta invernal que amenaza con paralizar diversas regiones de Estados Unidos en estos días. Se prevén acumulaciones históricas que podrían cubrir comunidades bajo capas de nieve . Bajo ese contexto, te revelaré qué regiones están expuestos a este posible peligro.

La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que este sistema de tormentas traerá consigo aproximadamente 35 pulgadas de nieve (90 centímetros), ventiscas y fuertes ráfagas de viento hasta el sábado 20 de diciembre.

La agencia calificó a esta condición climática como “peligrosa”, ya que causaría daños en las infraestructuras, cortes de energía y riesgos de avalanchas . Además, sería “mortal” por la temperatura extremadamente gélida que sentirían sus ciudadanos.

Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 35 pulgadas en cinco estados del país. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Qué estados de EE.UU. serían afectados por tormentas invernales durante este fin de semana

Según el NWS, las regiones que experimentarán grandes acumulaciones de nieve y fuertes vientos serían Washington, Oregón, Idaho, Montana y Wyoming. Por lo tanto, se prevé que estos fenómenos afectarían corredores interestatales y áreas recreacionales.

Washington D.C.

Se espera acumulaciones de nieve que oscilarían entre 12 y 36 pulgadas, especialmente en elevaciones más altas, como Paradise y Mount Baker. La alerta estará vigente desde las 4:00 a.m. de este viernes hasta las 4:00 p.m. del sábado 20 de diciembre (hora local).

Oregón

Las ciudades de esta región que están bajo alerta de la tormenta invernal son Sisters y Sunriver. Se prevén nevadas entre 5 a 9 pulgadas que iniciaría a las 4:00 a.m. de este viernes y terminaría a las 10:00 a.m. del sábado 20 de diciembre (hora del Pacífico)

Idaho

Las regiones montañosas como Sawtooth, Stanley Basin y Sun Valley podrían recibir entre 12 y 24 pulgadas de nieve durante este fin de semana. Además, sus residentes presenciarían ráfagas de viento que llegarían a velocidades de 72 km/h. Por esta razón, la alerta se mantendrá vigente hasta las 5:00 a.m. (hora local) de este sábado 20 de diciembre.

Las regiones montañosas de Idaho presenciarían grandes acumulaciones de nieve. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Montana

Se pronostica nevadas con acumulaciones de nieve entre 7 y 23 pulgadas en el Paso Lolo y Paso Lost Trail, con fuertes ráfagas de hasta 72 km/h. Además, las precipitaciones “cubrirían” las montañas Absaroka/Beartooth y Bitterroot/Sapphire.

Wyoming

En las cadenas montañosas de Wyoming, que incluyen Yellowstone, Teton y Wind River, esperan acumulaciones de nieve entre 23 a 35 pulgadas; además, los vientos alcanzarían velocidades de hasta 88 km/h. Ante este pronóstico, la advertencia permanecerá vigente hasta las 5:00 a.m. del sábado 20 de diciembre (hora local).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!